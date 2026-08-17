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17. augusta 2026

Britský premiér sadol na lep podvodníčke, myslel si, že komunikuje s Bielym domom


Tagy: Biely dom Britský premiér Podvodník

Nie je známe, kedy komunikácia prebiehala ani čo bolo jej obsahom. Nový britský premiér Andy Burnham niekoľkokrát komunikoval s ...



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britain_politics_84_ 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Nie je známe, kedy komunikácia prebiehala ani čo bolo jej obsahom.


Nový britský premiér Andy Burnham niekoľkokrát komunikoval s osobou, ktorá sa vydávala za šéfku kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovú, pričom o tom vôbec netušil, informovali v pondelok viaceré médiá.

Podľa servera Politico, ktorý s odvolaním sa na anonymné zdroje zverejnil správu ako prvý, Burnham poslal „niekoľko správ“ cez nešpecifikovaný komunikačný kanál človeku, o ktorom si myslel, že je Wilesová.

Bez komentára


Incident bol podľa dvoch zdrojov natoľko vážny, že britské veľvyslanectvo vo Washingtone o ňom informovalo Biely dom. Nie je známe, kedy komunikácia prebiehala ani čo bolo jej obsahom.

K otázkam národnej bezpečnosti sa nevyjadrujeme,“ reagoval na medializované informácie hovorca úradu britskej vlády, ale výmenu správ nepoprel.

Nie je prvý


Burnham, ktorý sa stal premiérom 20. júla po rezignácii Keira Starmera, nie je prvým britským politikom, ktorý sa stal obeťou podobného podvodu.

V roku 2024 zverejnila britská vláda video telefonátu, v ktorom vtedajší minister zahraničných vecí David Cameron naletel osobe vydávajúcej sa za bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Ministerstvo zahraničných vecí vtedy uviedlo, že incident zverejnilo, aby predišlo pokusom o zmanipulovanie nahrávky.


Zdroj: SITA.sk - Britský premiér sadol na lep podvodníčke, myslel si, že komunikuje s Bielym domom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Biely dom Britský premiér Podvodník
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