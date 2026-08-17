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17. augusta 2026

Najvyšší súd potvrdil vylúčenie strany Jabloko z ruských volieb, jeden z jej lídrov ide na 11 rokov do basy


Tagy: Parlamentné voľby v Rusku Ruská opozícia Štátna duma

Súd ho uznal vinným z „verejných činov zameraných na diskreditáciu nasadenia Ozbrojených síl Ruskej federácie“. Ruský súd v pondelok odsúdil významného protivojnového politika a podpredsedu ...



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aptopix_russia_crackdown_6881_ 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Súd ho uznal vinným z „verejných činov zameraných na diskreditáciu nasadenia Ozbrojených síl Ruskej federácie“.


Ruský súd v pondelok odsúdil významného protivojnového politika a podpredsedu opozičnej strany Jabloko Leva Šlosberga na jedenásť rokov väzenia za kritiku ruskej ofenzívy na Ukrajine.

Úplný rozpad justície


Súd v Pskove ho uznal vinným z „verejných činov zameraných na diskreditáciu nasadenia Ozbrojených síl Ruskej federácie“ a udelil mu trest „odňatia slobody na 11 rokov a 1 mesiac“.

Keď sa sudca 63-ročného politika opýtal, či rozsudku rozumie, Šlosberg mu odpovedal: „Je mi vás ľúto, Vaša Ctihodnosť, že s tým musíte žiť.

Lídri Jabloka Nikolaj Rybakov a Grigorij Javlinskij označili verdikt za „tragédiu rozpadu modernej ruskej justície“ a uviedli, že strana využije všetky zákonné prostriedky na ukončenie Šlosbergovho stíhania.

Koniec demokracie


Ruský Najvyšší súd zároveň v pondelok potvrdil zákaz pre Jabloko zúčastniť sa septembrových parlamentných volieb, pričom úrady pred budovou súdu zadržali desiatky jeho podporovateľov. Jabloko je jediná protivojnová strana, ktorá ešte v Rusku pôsobí.

Odvolacia komora Najvyššieho súdu potvrdila rozhodnutie o zrušení registrácie federálnej kandidátky Jabloka pre voľby do Štátnej dumy,“ informovala strana vo vyhlásení s tým, že bude žiadať preskúmanie rozhodnutia.

Podľa šéfa Moskovskej kancelárie strany Kirilla Gončarova polícia pred súdom zadržala a odviedla na policajné stanice najmenej 60 podporovateľov Jabloka, z ktorých niektorých už prepustila.

Jeden z protestujúcich pred budovou súdu pre agentúru AFP povedal, že prišiel podporiť to, čo ešte v Rusku zostalo z upadajúcej demokracie. „Nie som členom ani podporovateľom Jabloka, ale viem, že to, čo sa dnes deje, je rana demokracii v celej krajine,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd potvrdil vylúčenie strany Jabloko z ruských volieb, jeden z jej lídrov ide na 11 rokov do basy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby v Rusku Ruská opozícia Štátna duma
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