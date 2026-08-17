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17. augusta 2026

Na jednom zo sídlisk v Starej Ľubovni našli telo ženy bez známok života


Tagy: Krimi

Polícia v súvislosti s prípadom vykonáva potrebné úkony na objasnenie okolností udalosti a určenie jej právnej kvalifikácie. Polícia vyšetruje nález tela ženy bez známok života. Ako informovala ...



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441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 17.8.2026 (SITA.sk) - Polícia v súvislosti s prípadom vykonáva potrebné úkony na objasnenie okolností udalosti a určenie jej právnej kvalifikácie.


Polícia vyšetruje nález tela ženy bez známok života. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, telo objavili v pondelok ráno krátko po 7:00 na jednom zo sídlisk v Starej Ľubovni.

Polícia v súvislosti s prípadom vykonáva potrebné úkony na objasnenie okolností udalosti a určenie jej právnej kvalifikácie.

„Vzhľadom k prebiehajúcim procesným úkonom nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ uviedli policajti.

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Zdroj: SITA.sk - Na jednom zo sídlisk v Starej Ľubovni našli telo ženy bez známok života © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi
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