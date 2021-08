Britský princ Andrew čelí obvineniu zo sexuálnych útokov, žalobu podala jedna z Epsteinových obetí

Trpí emočnými problémami

Princ sa stiahol do úzadia

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Američanka podala v New Yorku žalobu na britského princa Andrewa za sexuálne útoky. Virginia Giuffre, ktorá je jednou zo žien obviňujúcich zosnulého amerického finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina zo sexuálneho zneužívania, tvrdí, že ju vojvoda z Yorku zneužil v Londýne a New Yorku, keď mala ešte 17 rokov.Hovorkyňa 61-ročného princa, ktorý sa s finančníkom priatelil, odmietla prípad komentovať, informuje spravodajský portál BBC.Giuffre tvrdí, že ju princ Andrew sexuálne zneužil v londýnskom dome Epsteinovej spolupracovníčky Ghislaine Maxwell a v Epsteinových domoch na Manhattane a na Amerických Panenských ostrovoch. V žalobe, ktorú podala na základe zákona o ochrane detí, uvádza, že princ robil sexuálne akty bez jej súhlasu, pričom vedel, koľko má rokov, aj to, že je obeť obchodovania s ľuďmi za účelom sexu.Tridsaťosemročná Giuffre, ktorá sa v tom čase volala Virginia Roberts, podľa svojich slov stále trpí „výrazným emocionálnym a psychickým utrpením a ublížením“.Civilná žaloba tiež uvádza, že princ a jeho zástupcovia odmietli žiadosti o poskytnutie „akýchkoľvek skutočností, kontextu alebo vysvetlenia, ktoré by mohol mať, a o preskúmanie alternatívnych prístupov k riešeniu sporov“.Giuffre už skôr obvinila princa Andrewa zo sexuálneho zneužívania. On to v rozhovore v roku 2019 poprel s tým, že sa to nikdy nestalo. Vojvoda z Yorku, ktorý sa neskôr stiahol do ústrania, odmieta obvinenia, že by sa podieľal na Epsteinových zločinoch, a opakovane tiež poprel, že by vedel o kriminálnom správaní jeho niekdajšieho priateľa.V spojitosti s Epsteinom sa postaví pred súd aj spomenutá Maxwell, ktorá čelí federálnym obvineniam zo spolupráce s finančníkom na zneužívaní štyroch neplnoletých dievčat. Proces s Maxwell, ktorá vinu popiera, sa začne v novembri.