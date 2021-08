Súd vyhovel žiadosti prokurátora a Sheile, ktorá podpálila korán, uložil psychiatrickú liečbu

Vyrábala extrémistický materiál

Koránom si utrela zadok

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v utorok 10. augusta vyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Sheile Sz. uložil ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou.Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková . Doplnila, že rozhodnutie nie je právoplatné, Sheila Sz. totiž proti nemu podala sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR (NS SR) . O uložení ochranného liečenia pritom rozhodol súd ešte v apríli tohto roku. NS SR však vec vrátil na opätovné rozhodnutie.Sheila Sz. čelila trestnému stíhaniu pre trestné činy výroby a rozširovania extrémistického materiálu, hanobenia rasy, národa a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a násilia proti skupine obyvateľov.Stíhanie voči nej súviselo s videom, na ktorom ešte v roku 2017 ukazovala knihu s nápisom The Quran, o ktorej opakovane tvrdila, že je to korán. Na videu zverejnenom na internete z nej vytrhávala strany, hádzala ich na zem a potom ich zapálila.Jednou zo strán si pritom na videu utrela zadok a roztrhanú knihu pomočila. Zároveň vyzývala na boj proti moslimom. Súd pôvodne v tejto veci vytýčil na začiatku tohto roku hlavné pojednávanie, neskôr však konanie zastavil.Polícia Sheilu zadržala vo februári 2017, pričom v jej prípade navrhovali väzobné stíhanie. NS SR však v marci toho roku väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka.Obžalovaná bola opätovne zadržaná v októbri 2020. Dôvodom boli obvinenia pre trestné činy hanobenia rasy a národa, prečin nebezpečného vyhrážania sa a iné skutky. Podľa medializovaných informácií sa totiž v ďalšom videu vyhrážala prezidentke Zuzane Čaputovej.