Čierny kašeľ trápi napriek povinnému očkovaniu stále viac Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) – Čierny kašeľ trápi stále viac Slovákov, a to napriek tomu, že očkovanie proti nemu je povinné.uviedla pre TASR Jozefína Kaššová z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.V období posledných piatich rokov sa čierny kašeľ najmenej vyskytoval v minulom roku.spresnila Kaššová.Pripomína, že očkovanie proti čiernemu kašľu je pre deti povinné. Pre novorodenca, ktorý nezískal protilátky proti čiernemu kašľu od matky a ešte nie je očkovaný v rámci povinného očkovania, môže byť toto ochorenie smrteľné. Preto sa podľa hygienikov v takomto prípade odporúča očkovať všetkých ľudí, ktorí sú v najužšom kontakte s novorodencom.spresnili hygienici z ÚVZ. Preto odborníci odporúčajú preočkovávanie dospelých v 15-ročných cykloch, ako je to aj pri tetane a záškrte.ÚVZ tiež uviedol, že podľa posledných údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bolo v roku 2016 zaznamenaných v európskych krajinách celkovo 48.466 prípadov tohto ochorenia. V okolitých krajinách trápil čierny kašeľ najmä Nemecko (13.437 ochorení), Rakúsko (1291 ochorení) a Poľsko (6828 ochorení). V Českej republike bolo v roku 2017 podľa údajov hygienikov evidovaných 667 ochorení.Ochorenie má zdĺhavý priebeh. Prejavuje sa záchvatmi kašľa. Tie sú najprv suché a dráždivé, potom nasleduje minimálne mesačné obdobie typické dráždivým, kŕčovitým kašľom a vykašliavaním hlienov, najmä v noci. V poslednom štádiu záchvaty kašľa pomaly ustupujú. Môže ich sprevádzať zvracanie, vysoké teploty, celkové vyčerpanie a úbytok váhy.V prevencii ochorenia je vhodné okrem očkovania vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami či preľudneným nevetraným priestorom. Tiež si treba často umývať ruky. Chorí by mali používať jednorazové vreckovky, ktoré po použití zahodia.