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18. júna 2026
Britský súd poslal za mreže mužov, ktorí na pokyn Číny sledovali hongkonských disidentov
Dvojica britsko-čínskych občanov zhromažďovala informácie o aktivistoch a politikoch žijúcich v Británii. V
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V Británii odsúdili vo štvrtok dvoch mužov s dvojakým britským a čínskym občianstvom na tresty odňatia slobody za špionáž v prospech Číny a sledovanie hongkonských disidentov žijúcich v Spojenom kráľovstve.
Bývalý príslušník britskej pohraničnej služby Peter Wai dostal trest desať rokov väzenia, zatiaľ čo bývalého hongkonského policajta Billa Yuena súd poslal za mreže na osem rokov.
Psychická ujma
Podľa sudkyne Bobbie Cheemovej-Grubbovej išlo o „úmyselné, koordinované a závažné“ aktivity, ktoré u cieľov operácie vyvolali strach a spôsobili im psychickú ujmu.
Obaja muži boli v máji uznaní za vinných z napomáhania zahraničnej spravodajskej službe podľa britských zákonov o národnej bezpečnosti. Wai bol navyše odsúdený aj za zneužitie právomocí verejného činiteľa.
Vyšetrovanie ukázalo, že dvojica zhromažďovala informácie o hongkonských prodemokratických aktivistoch, disidentoch a protestujúcich žijúcich v Británii.
Vzťahy sa zhoršili
Medzi sledovanými osobami boli aj britskí politici vrátane konzervatívneho poslanca Iaina Duncana Smitha. Jedna z operácií bola zameraná na známeho aktivistu Nathana Lawa.
Prípad sa odohráva na pozadí zhoršených vzťahov medzi Londýnom a Pekingom po prijatí zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu v roku 2020.
Odvtedy sa do Británie presťahovali desaťtisíce obyvateľov bývalej britskej kolónie vrátane viacerých demokratických aktivistov.
Zdroj: SITA.sk - Britský súd poslal za mreže mužov, ktorí na pokyn Číny sledovali hongkonských disidentov © SITA Všetky práva vyhradené.
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