Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. júna 2026

Takáč kritizoval správanie poslancov opozície počas mimoriadnej schôdze: Toto som v živote nezažil, je to extrém – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza parlamentu Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Rokovanie NR SR

Veronika Remišová ministra financií posmešne označila za Michelangela, Igor Matovič za Fantozziho. Minister financií v reakcii označil opozíciu za klamárov a cirkusantov. Minister pôdohospodárstva a ...



Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Veronika Remišová ministra financií posmešne označila za Michelangela, Igor Matovič za Fantozziho. Minister financií v reakcii označil opozíciu za klamárov a cirkusantov.


Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) kritizoval správanie opozičných politikov počas mimoriadnej schôdze parlamentu k vysloveniu dôvery vláde.

Vysoký verejný dlh


Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný súd SR v stredu rozhodol, že kabinet musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu.

„Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011,“ zdôraznil predseda vlády Robert Fico.

Ako ďalej uviedol, vláda nikdy nespochybňovala svoju povinnosť v určitom okamihu predstúpiť pred Národnú radu SR a žiadať o vyslovenie dôvery. Mala však iný názor na výklad ustanovení dlhovej brzdy, ako prezentoval Ústavný súd. Rozhodnutie súdu kabinet rešpektuje a žiadosť tak predkladá okamžite.



Fico: Opozícia klame


Vo štvrtok po začatí mimoriadnej schôdze vystúpil ako prvý premiér Robert Fico. Vo svojom prejave zdôraznil, že súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Po predchodcoch pritom zdedila verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Kritika opozície v tejto oblasti je podľa jeho slov klamlivá, čo dokazujú aj oficiálne štatistiky.

Následne v parlamente rečnil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Vo svojom prejave uviedol, že súčasná vláda splnila všetky pravidlá zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Plnili sme všetky pravidlá paktu stability a rastu, dodržiavali sme fiškálne pravidlá,“ vyhlásil Kamenický.

Predchádzajúcemu kabinetu vyčítal, že v roku 2021 „vystrelil“ dlh Slovenska na 60,2 percenta HDP, teda mimo všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. „Ten, kto by mal byť odvolávaný, ste vy,“ odkázal Kamenický opozičným poslancom.

Osobné urážky a útoky


Debata v parlamente sa niesla v napätej atmosfére a bola plná osobných urážok. Poslanci z Hnutia Slovensko sa vysmievali z Kamenického, že je maliar a venuje sa maľovaniu obrazov. „Namiesto toho, aby ste robili pre Slovensko, si maľujete insitné stupidity,“ povedal Jozef Pročko.

Veronika Remišová ministra financií posmešne označila za Michelangela, Igor Matovič za Fantozziho. Minister financií v reakcii označil opozíciu za klamárov a cirkusantov. Na mimoriadnej schôdzi bol ráno prítomný aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, ktorý pre novinárov vyjadril želanie, aby sa politická kultúra zlepšila na pôde parlamentu.

„Dúfam, že politická kultúra bude lepšia a nie to, čo som zažil teraz v Národnej rade z pohľadu opozície. Vykrikovanie, húkanie, búchanie po stoloch, urážky...Toto som v živote nezažil takéto veci. Toto je extrém," skonštatoval Takáč po štvrtkovom vystúpení poslancov opozície. Z tohto dôvodu považuje za správne, že sa skrátilo rokovanie na 12,5 hodiny, aby sa občania nemuseli prizerať na to, čo sa deje v Národnej rade.


Zdroj: SITA.sk - Takáč kritizoval správanie poslancov opozície počas mimoriadnej schôdze: Toto som v živote nezažil, je to extrém – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza parlamentu Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Rokovanie NR SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Britský súd poslal za mreže mužov, ktorí na pokyn Číny sledovali hongkonských disidentov
<< predchádzajúci článok
Slovenská pošta má novinku a žltý lístok zažíva revolúciu, služba má zjednodušiť preberanie zásielok

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 