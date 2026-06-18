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18. júna 2026
Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike si za mesiac vyžiadala už viac ako 200 obetí
Zdravotníkov znepokojuje najmä nedostatočné sledovanie kontaktov v oblastiach zasiahnutých konfliktmi. Epidémia
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Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) si vyžiadala viac ako 200 obetí len niečo vyše mesiaca po jej vypuknutí. Vo štvrtok o tom informovalo Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC).
Podľa agentúry zomrelo na ochorenie 202 ľudí z celkového počtu 875 potvrdených prípadov, čo predstavuje smrtnosť približne 23 percent.
Obmedzený prístup
„Najväčšie starosti nám spôsobuje sledovanie kontaktov,“ uviedol lekár CDC Wessam Mankoula. Podľa neho bezpečnostná situácia a obmedzený prístup do niektorých oblastí výrazne komplikujú prácu zdravotníkov.
Medzinárodný Červený kríž tento týždeň upozornil, že epidémia, vyhlásená 15. mája, ešte nedosiahla vrchol a jej zvládnutie môže trvať až rok.
Chýba vakcína
Súčasnú, už sedemnástu epidémiu eboly v KDR spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Ohnisko nákazy sa nachádza v provinciách Ituri, Severné Kivu a Južné Kivu, ktoré dlhodobo sužujú ozbrojené konflikty a masové vysídľovanie obyvateľstva.
Nákaza sa rozšírila aj do susednej Ugandy, kde úrady evidujú 19 prípadov a dve úmrtia. Väčšinu nakazených tvoria cestujúci z KDR.
Zdroj: SITA.sk - Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike si za mesiac vyžiadala už viac ako 200 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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