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15. júna 2026
Broedersová-Bolová sa v Ostrave premiérovo predstaví vonku na 800 m. Jej tréner verí, že raz môže atakovať svetový rekord Kratochvílovej
Tagy: Zlatá tretra
Bývalá prekážkarka Femke Broedersová-Bolová sa chystá na svoju prvú vonkajšiu osemstovku. Holanďanka Femke Broedersová-Bolová v utorok absolvuje vonkajší súťažný debut na 800 metrovej ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Bývalá prekážkarka Femke Broedersová-Bolová sa chystá na svoju prvú vonkajšiu osemstovku.
Holanďanka Femke Broedersová-Bolová v utorok absolvuje vonkajší súťažný debut na 800 metrovej vzdialenosti, stane sa tak na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Jej tréner Laurent Meuwly bývalej prekážkarke verí, že v novej disciplíne dokáže konkurovať najlepším.
Broedersová-Bolová má síce len 26 rokov, no v kariére už získala dve zlaté medaily na majstrovstvách sveta v behu na 400 m prekážok. V Diamantovej lige excelovala, vlani absolvovala šiestu sezónu bez prehry. Vďaka výnimočnej rýchlosti v závere získala aj viaceré medaily ako posledná členka štafety na 4x 400 metrov vrátane zlata v miešanej štafete na OH 2024 v Paríži.
Holandská atlétka, ktorá si zmenila meno po svadbe s belgickým skokanom o žrdi Benom Broedersom, sa rozhodla vzdať prekážok, v ktorých pod piatimi kruhmi dominovala jej americká súperka a svetová rekordérka Sydney McLaughlinová-Levroneová.
Broedersová-Bolová vo februári absolvovala prvý beh 800 m od roku 2017, v hale dosiahla národný rekord výkonom 1:59,07 min, potom však pre zranenie nohy odstúpila z ďalších halových súťaží.
Tréner Meuwly je presvedčený o jej schopnostiach. "Myslím si, že mnohých v tomto prvom mesiaci súťaží prekvapí. Je okolo toho veľa vzrušenia, pretože dlhý čas neštartovala. Tešíme sa na novú výzvu,“ povedal.
Naznačil tiež, že skvelá Holanďanka by mohla atakovať najstarší svetový rekord v atletike - výkon 1:53,28 min, ktorý ešte v roku 1983 stanovila vtedajšia československá reprezentantka Jarmila Kratochvílová.
„Vždy som tvrdil, že ak Femke prejde na 800 m, tak verím, že tento rekord je pre ňu reálnejší ako rekord na 400 m prekážok. Je to rekord z obdobia, o ktorom vieme, že bolo spojené s mnohými dopingovými problémami, preto okolo neho vznikol určitý mýtus. Keď sme uvažovali o zmene, bol som presvedčený, že ženy môžu bežať okolo 1:52 min alebo ešte rýchlejšie,“ zdôraznil Meuwly.
Ostrava pritiahne aj ďalšie skvelé mená, napríklad švajčiarsku atlétku Audrey Werroovú, ktorá nedávno dosiahla čas 1:53,98 min a zaradila sa k trom najrýchlejším bežkyniam na 800 m všetkých čias. Keďže v priamom súboji zdolala aj britskú olympijskú šampiónku Keely Hodgkinsonovú, potvrdila rastúcu formu.
Podľa Meuwlyho môže byť Werroová pod tlakom záverečnej rýchlosti Broedersovej-Bolovej. "Audrey sa postupne zlepšuje, na mítingu Diamantovej ligy mala luxusnú pomoc pacemakera aj Hodgkinsonovej, čo jej pomohlo zlepšiť osobný rekord o dve sekundy. Fyzicky nie je prekvapenie, že na to má," dodal.
Porovnávajúc profil troch pretekárok Meuwly poukázal na rozdiely ich schopností na úvodných 600 metroch a vyzdvihol Hodgkinsonovú ako najodolnejšiu na dlhšej trati 1500 m. Broedersová-Bolová podľa neho vyniká v explozívnej rýchlosti – ako bývalá šprintérka dosahuje časy 22,60 s na 200 m a 49 s na 400 m v hale. Werroová stojí medzi nimi s narastajúcimi skúsenosťami na 800 m.
Na ostravskom mítingu isto zaujme aj súboj amerického olympijského šampióna na 100 m Noaha Lylesa proti rýchlemu austrálskemu tínedžerovi Goutovi Goutovi v netradičnej disciplíne - zmerajú si sily na 150 m. Na podujatí sa predstaví aj Slovenka Emma Zapletalová, ktorá má aktuálne skvelú formu. Na podujatiach Diamantovej lige dosiahla tri víťazstvá na 400 m prekážok bez prerušenia. V Ostrave bude štartovať na hladkej štvorstovke.
Zdroj: SITA.sk - Broedersová-Bolová sa v Ostrave premiérovo predstaví vonku na 800 m. Jej tréner verí, že raz môže atakovať svetový rekord Kratochvílovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Holanďanka Femke Broedersová-Bolová v utorok absolvuje vonkajší súťažný debut na 800 metrovej vzdialenosti, stane sa tak na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Jej tréner Laurent Meuwly bývalej prekážkarke verí, že v novej disciplíne dokáže konkurovať najlepším.
Broedersová-Bolová má síce len 26 rokov, no v kariére už získala dve zlaté medaily na majstrovstvách sveta v behu na 400 m prekážok. V Diamantovej lige excelovala, vlani absolvovala šiestu sezónu bez prehry. Vďaka výnimočnej rýchlosti v závere získala aj viaceré medaily ako posledná členka štafety na 4x 400 metrov vrátane zlata v miešanej štafete na OH 2024 v Paríži.
Holandská atlétka, ktorá si zmenila meno po svadbe s belgickým skokanom o žrdi Benom Broedersom, sa rozhodla vzdať prekážok, v ktorých pod piatimi kruhmi dominovala jej americká súperka a svetová rekordérka Sydney McLaughlinová-Levroneová.
Broedersová-Bolová vo februári absolvovala prvý beh 800 m od roku 2017, v hale dosiahla národný rekord výkonom 1:59,07 min, potom však pre zranenie nohy odstúpila z ďalších halových súťaží.
Tréner Meuwly je presvedčený o jej schopnostiach. "Myslím si, že mnohých v tomto prvom mesiaci súťaží prekvapí. Je okolo toho veľa vzrušenia, pretože dlhý čas neštartovala. Tešíme sa na novú výzvu,“ povedal.
Naznačil tiež, že skvelá Holanďanka by mohla atakovať najstarší svetový rekord v atletike - výkon 1:53,28 min, ktorý ešte v roku 1983 stanovila vtedajšia československá reprezentantka Jarmila Kratochvílová.
„Vždy som tvrdil, že ak Femke prejde na 800 m, tak verím, že tento rekord je pre ňu reálnejší ako rekord na 400 m prekážok. Je to rekord z obdobia, o ktorom vieme, že bolo spojené s mnohými dopingovými problémami, preto okolo neho vznikol určitý mýtus. Keď sme uvažovali o zmene, bol som presvedčený, že ženy môžu bežať okolo 1:52 min alebo ešte rýchlejšie,“ zdôraznil Meuwly.
Ostrava pritiahne aj ďalšie skvelé mená, napríklad švajčiarsku atlétku Audrey Werroovú, ktorá nedávno dosiahla čas 1:53,98 min a zaradila sa k trom najrýchlejším bežkyniam na 800 m všetkých čias. Keďže v priamom súboji zdolala aj britskú olympijskú šampiónku Keely Hodgkinsonovú, potvrdila rastúcu formu.
Podľa Meuwlyho môže byť Werroová pod tlakom záverečnej rýchlosti Broedersovej-Bolovej. "Audrey sa postupne zlepšuje, na mítingu Diamantovej ligy mala luxusnú pomoc pacemakera aj Hodgkinsonovej, čo jej pomohlo zlepšiť osobný rekord o dve sekundy. Fyzicky nie je prekvapenie, že na to má," dodal.
Porovnávajúc profil troch pretekárok Meuwly poukázal na rozdiely ich schopností na úvodných 600 metroch a vyzdvihol Hodgkinsonovú ako najodolnejšiu na dlhšej trati 1500 m. Broedersová-Bolová podľa neho vyniká v explozívnej rýchlosti – ako bývalá šprintérka dosahuje časy 22,60 s na 200 m a 49 s na 400 m v hale. Werroová stojí medzi nimi s narastajúcimi skúsenosťami na 800 m.
Na ostravskom mítingu isto zaujme aj súboj amerického olympijského šampióna na 100 m Noaha Lylesa proti rýchlemu austrálskemu tínedžerovi Goutovi Goutovi v netradičnej disciplíne - zmerajú si sily na 150 m. Na podujatí sa predstaví aj Slovenka Emma Zapletalová, ktorá má aktuálne skvelú formu. Na podujatiach Diamantovej lige dosiahla tri víťazstvá na 400 m prekážok bez prerušenia. V Ostrave bude štartovať na hladkej štvorstovke.
Zdroj: SITA.sk - Broedersová-Bolová sa v Ostrave premiérovo predstaví vonku na 800 m. Jej tréner verí, že raz môže atakovať svetový rekord Kratochvílovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zlatá tretra
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