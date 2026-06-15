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15. júna 2026
Prvé víťazstvo v kariére oslavoval na zemi. Cyklista bizarne spadol a do cieľa sa dokotúľal – VIDEO
Prvý triumf medzi svetovou cyklistickou elitou si rozhodne zapamätá. Belgický cyklista Liam Slock si pripísal prvé profesionálne víťazstvo na švajčiarskej klasike GP Gippingen. Rozhodol sa to patrične ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Prvý triumf medzi svetovou cyklistickou elitou si rozhodne zapamätá.
Belgický cyklista Liam Slock si pripísal prvé profesionálne víťazstvo na švajčiarskej klasike GP Gippingen. Rozhodol sa to patrične osláviť, no nevyšlo mu to podľa predstáv.
Tušil, že už ho súperi pred cieľom nepredbehnú, tak začal rozťahovať ruky, chytať sa za hlavu, respektíve prilbu a potom sa obzrel za seba.
Potvrdil si, že už to zvládne a znova sa radoval z premiérového triumfu v kariére, no odrazu sa mu šmyklo koleso a spolu s bicyklom sa dokotúľal do cieľa pred protivníkom.
Dvadsaťpäťročný pretekár neskôr povedal, že preteky sa celý deň vyvíjali "naozaj dobre". "Boli sme boli vždy tam, kde sme potrebovali byť. V jednom momente sa nám veľká skupina odtrhla a ja som ich mohol pohodlne sledovať," uviedol v tímovom vyhlásení.
Počas šprintu do kopca k cieľovej čiare si Slock vytvoril značný náskok pred Aleksandrom Vlasovom. Rozhodol sa preto oslavovať, no nedopadlo to dobre.
Prvý triumf medzi svetovou cyklistickou elitou si však rozhodne zapamätá. "Našťastie víťazstvo prišlo s pádom, inak by to pravdepodobne bolo zlyhanie roka. Cítim sa trochu hlúpo, ale predovšetkým som neuveriteľne šťastný," dodal Slock.
Zdroj: SITA.sk - Prvé víťazstvo v kariére oslavoval na zemi. Cyklista bizarne spadol a do cieľa sa dokotúľal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický cyklista Liam Slock si pripísal prvé profesionálne víťazstvo na švajčiarskej klasike GP Gippingen. Rozhodol sa to patrične osláviť, no nevyšlo mu to podľa predstáv.
Tušil, že už ho súperi pred cieľom nepredbehnú, tak začal rozťahovať ruky, chytať sa za hlavu, respektíve prilbu a potom sa obzrel za seba.
Potvrdil si, že už to zvládne a znova sa radoval z premiérového triumfu v kariére, no odrazu sa mu šmyklo koleso a spolu s bicyklom sa dokotúľal do cieľa pred protivníkom.
Dvadsaťpäťročný pretekár neskôr povedal, že preteky sa celý deň vyvíjali "naozaj dobre". "Boli sme boli vždy tam, kde sme potrebovali byť. V jednom momente sa nám veľká skupina odtrhla a ja som ich mohol pohodlne sledovať," uviedol v tímovom vyhlásení.
Počas šprintu do kopca k cieľovej čiare si Slock vytvoril značný náskok pred Aleksandrom Vlasovom. Rozhodol sa preto oslavovať, no nedopadlo to dobre.
Prvý triumf medzi svetovou cyklistickou elitou si však rozhodne zapamätá. "Našťastie víťazstvo prišlo s pádom, inak by to pravdepodobne bolo zlyhanie roka. Cítim sa trochu hlúpo, ale predovšetkým som neuveriteľne šťastný," dodal Slock.
Zdroj: SITA.sk - Prvé víťazstvo v kariére oslavoval na zemi. Cyklista bizarne spadol a do cieľa sa dokotúľal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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