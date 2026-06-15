Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. júna 2026

Prvé víťazstvo v kariére oslavoval na zemi. Cyklista bizarne spadol a do cieľa sa dokotúľal – VIDEO


Tagy: Kariéra Pád víťazstvo

Prvý triumf medzi svetovou cyklistickou elitou si rozhodne zapamätá. Belgický cyklista Liam Slock si pripísal prvé profesionálne víťazstvo na švajčiarskej klasike GP Gippingen. Rozhodol sa to patrične ...



Zdieľať
3 2 scaled 1 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Prvý triumf medzi svetovou cyklistickou elitou si rozhodne zapamätá.


Belgický cyklista Liam Slock si pripísal prvé profesionálne víťazstvo na švajčiarskej klasike GP Gippingen. Rozhodol sa to patrične osláviť, no nevyšlo mu to podľa predstáv.

Tušil, že už ho súperi pred cieľom nepredbehnú, tak začal rozťahovať ruky, chytať sa za hlavu, respektíve prilbu a potom sa obzrel za seba.

Potvrdil si, že už to zvládne a znova sa radoval z premiérového triumfu v kariére, no odrazu sa mu šmyklo koleso a spolu s bicyklom sa dokotúľal do cieľa pred protivníkom.

Dvadsaťpäťročný pretekár neskôr povedal, že preteky sa celý deň vyvíjali "naozaj dobre". "Boli sme boli vždy tam, kde sme potrebovali byť. V jednom momente sa nám veľká skupina odtrhla a ja som ich mohol pohodlne sledovať," uviedol v tímovom vyhlásení.

Počas šprintu do kopca k cieľovej čiare si Slock vytvoril značný náskok pred Aleksandrom Vlasovom. Rozhodol sa preto oslavovať, no nedopadlo to dobre.



Prvý triumf medzi svetovou cyklistickou elitou si však rozhodne zapamätá. "Našťastie víťazstvo prišlo s pádom, inak by to pravdepodobne bolo zlyhanie roka. Cítim sa trochu hlúpo, ale predovšetkým som neuveriteľne šťastný," dodal Slock.


Zdroj: SITA.sk - Prvé víťazstvo v kariére oslavoval na zemi. Cyklista bizarne spadol a do cieľa sa dokotúľal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Pád víťazstvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Talentovaný francúzsky cyklista Seixas mal pád, komplikuje mu jeho prípravu na Tour de France – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Broedersová-Bolová sa v Ostrave premiérovo predstaví vonku na 800 m. Jej tréner verí, že raz môže atakovať svetový rekord Kratochvílovej

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 