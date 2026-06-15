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15. júna 2026

Diallo z Manchestru United zariadil na MS vo futbale 2026 triumf Pobrežia Slonoviny nad Ekvádorom


Tagy: MS vo futbale 2026

Striedajúci Amad Diallo rozhodol o troch bodoch pre svoj tím gólom v 90. minúte. Krídelník či ofenzívny stredopoliar Amad Diallo z anglického klubu Manchester United gólom v 90. minúte rozhodol o ...



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amad diallo 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Striedajúci Amad Diallo rozhodol o troch bodoch pre svoj tím gólom v 90. minúte.


Krídelník či ofenzívny stredopoliar Amad Diallo z anglického klubu Manchester United gólom v 90. minúte rozhodol o triumfe reprezentantov Pobrežia Slonoviny nad ekvádorským výberom 1:0 v úvodnom zápase E-skupiny na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.

Dlho sa zdalo, že sa duel skončí bez gólov, čo by vyhovovalo obom mužstvám, vzhľadom na vynikajúcu defenzívnu bilanciu Ekvádorčanov počas kvalifikácie. Diallo, ktorý prišiel na ihrisko z lavičky v 56. minúte namiesto Bazoumana Tourého, však z pravého krídla prízemnou strelou presne zakončil akciu tesne pred začiatkom nadstaveného času.

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Výber Pobrežia Slonoviny zaznamenal na MS prvý triumf po 12 rokoch, v Brazílii 2014 zdolal Japoncov (2:1). Tento výsledok výrazne zvýšil šancu Afričanov na postup do vyraďovacej časti, čo by sa stalo prvýkrát v histórii.

Pre Ekvádor bol zápas sklamaním najmä vzhľadom na početnú skupinu fanúšikov na plnom štadióne vo Philadelphii, ktorí boli oblečení v žltom a podporovali svoj tím. Ekvádorčania v prvom polčase dvakrát trafili konštrukciu bránky, po prestávke mal rovnakú smolu aj Elye Wahiho z Pobrežia Slonoviny.

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Africký šampión z roku 2024 najbližšiu sobotu nastúpi v kanadskom Toronte proti Nemecku, na Ekvádor v rovnaký deň čaká duel proti Curacau na štadióne v Kansas City.

Ekvádorčania pod vedením argentínskeho trénera Sebastiána Beccaceceho mal v juhoamerickej kvalifikácii vynikajúcu bilanciu, keď skončil druhý za Argentínou. Ich defenzíva s hráčmi ako Willian Pacho (Paríž Saint-Germain) a Moisés Caicedo (FC Chelsea) inkasovala v 18 zápasoch iba päť gólov, smerom dopredu im to však "škrípalo" a zaznamenali len 14 gólov. Osem z ich 18 stretnutí sa skončilo bez gólov, v ďalších šiestich padol len jeden.


Zdroj: SITA.sk - Diallo z Manchestru United zariadil na MS vo futbale 2026 triumf Pobrežia Slonoviny nad Ekvádorom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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