Bronzová socha Zlatana Ibrahimoviča zostane v Malmö, otáznym zostáva jej nové miesto

Ibrahimovič je synom Malmö

Radnica dostala veľa návrhov

Bronzová socha švédskeho futbalového útočníka Zlatana Ibrahimoviča v nadživotnej veľkosti zostáva v jeho rodnom meste Malmö. Otázkou však je, kde bude jej miesto.Socha, ktorej miesto bolo pred miestnym futbalovým štadiónom, bola pravidelne terčom vandalov. Situácia vygradovala v januári 2020, keď sochu poškodili do takej miery, že už nemohla zostať na podstavci.Po oprave je na "tajnom mieste" a komisia miestnej radnice aktuálne húta nad tým, kam s ňou."Socha zostane v Malmö," vyhlásila razantne viceprimátorka mesta zodpovedná za kultúru a šport Frida Trollmyrová a doplnila: "Zlatan Ibrahimovič je synom Malmö, neodmysliteľne patrí k nášmu mestu."Socha futbalistu sa stala terčom rôznych útokov po tom, ako Zlatan Ibrahimovič vstúpil ako spolumajiteľ do klubu Hammarby IF sídliaceho v Štokholme.Už skôr prebehla petícia, pod ktorú sa podpísalo takmer 8700 osôb, ktorá žiada o odstránenie sochy spred arény v Malmö, pretože "mať vlastníka rivala pred vlastným štadiónom je provokatívne a poburujúce".Radnica od obyvateľov mesta prijala 29 návrhov umiestnenia sochy. Výsledok výberu by mal byť známy v júni. Jeden z návrhov, ktorý podporilo približne 250 ďalších osôb, hovorí o presune sochy pred domáci štadión Hammarby do Štokholmu.