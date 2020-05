Manchester United zameral svoju pozornosť na Milana Škriniara, získať by ho chcel už v lete

Záujem aj v Španielsku

Pre porovnanie milánsky Inter získal Škriniara v roku 2003 zo Sampdorie Janov za 30 miliónov libier, čiže 33,61 mil. eur.

ManUtd musí do Ligy majstrov

20.5.2020 - Manchester United je ďalším z európskych futbalových veľkoklubov, ktoré zamerali pozornosť na slovenského reprezentačného obrancu Milana Škriniara. Na Old Trafforde veria, že k dohode by mohlo dôjsť už v najbližšom letnom prestupovom termíne."Technicky zdatný a fyzicky impozantný. Je to moderný obranca," píše o Milanovi Škriniarovi britský The Mirror.Napriek tomu, že 25-ročnému rodákovi zo Žiaru nad Hronom zostávajú na San Sire ešte tri roky zmluvy, Taliani sú pripravení predať úradujúceho najlepšieho futbalistu Slovenska.Jeho cenu údajne stanovili na 52,5 milióna libier, čo je v prepočte 58,82 mil. eur.Škriniar za tri roky v drese Interu odohral 118 zápasov a podľa denníka The Sun sa neustále zlepšuje.Okrem Manchestru United majú o dynamického obrancu záujem aj Manchester City a FC Barcelona."Najväčšou konkurenciou pre Manchester United je však Real Madrid. Španieli veria, že Škriniar by sa v Zidanovom tíme mohol stať dlhodobým nástupcom Sergia Ramosa, ktorý má 34 rokov a v tíme pôsobí už 15 rokov," píšu anglické médiá.Okrem Škriniara by miesto v strede obrany "Červených diablov" vedľa Harryho Maguireho mohol zaujať aj Kalidou Koulibaly z SSC Neapol.Príchod jedného z nich by však mohol byť závislý aj od toho, či sa ManUtd prebojuje do Ligy majstrov.V aktuálne stále prerušenej sezóne Premier League sú zverenci Oleho Gunnara Solskjaera na piatom mieste, ktoré znamená istotu účasti v Európskej lige.V prípade potvrdenia avizovaného trestu pre mestského rivala Manchester City by sa však United mohli posunúť do Ligy majstrov.