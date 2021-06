Bronzové Michalovce budú mať fínskych brankárov, majstrovský Zvolen si udržal Trenčana s Kotvanom

Hokejovo vyrastali v TPS Turku

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - V bronzovom tíme uplynulej sezóny hokejovej extraligy HK Dukla Ingema Michalovce budú v sezóne 2021/2022 pôsobiť dvaja brankári z Fínska.Ako informuje oficiálny web Zemplínčanov, boj o post jednotky zvedú 24-ročný Julius Pohjanoksa a o rok mladší Karolus Kaarletho. Tretím do partie bude mladý slovenský gólman Michal Vojvoda.Rodák z Turku Karolus Kaarletho v minulej sezóne pôsobil od záveru novembra 2020 v Liptovskom Mikuláši, za ktorý odchytal 17 duelov. Predtým bol krátko súčasťou dánskeho klubu Esbjerg Energy, vo vlasti v Liige odchytal 22 zápasov za SaiPu Lappeenranta.Pohjanoksa rovnako ako Kaarletho hokejovo vyrastal vo fínskom klube TPS Turku. Ostatný súťažný ročník strávil vo Švédsku v druholigovom tíme HC Vita Hästen. Čoskoro 21-ročný (nar. 20.6.2000) slovenský brankár Michal Vojvoda prichádza do Michaloviec z Fínska, kde dve sezóny strávil v juniorskom tíme TUTO Hockey."Už od začiatku, keď sme začali budovať tím pre sezónu 2021/2022, sme chceli získať dvoch brankárov, ktorí budú silným duom v lige a nezamerať sa iba na jedného kvalitného brankára na pozíciu jednotky. Keď padlo rozhodnutie ísť do ligy s dvomi zahraničnými brankármi, bolo nám jasné, že jeden bude chytať a druhý bude na tribúne. Je pre nás dôležité, aby brankári mali dostatok síl na play-off a aby existovala súťaživosť o miesto. Do novej sezóny vstupujeme s dvomi brankármi, ktorí dajú nášmu tímu šancu každý deň víťaziť a zároveň majú schopnosti rozhodovať dôležité zápasy, keď je to potrebné," uviedlo vedenie Michalovčanov na svojom oficiálnom webe."Keď sme do brankárskeho tímu potrebovali slovenského brankára, určite sme chceli ísť do mena, ktoré nám je známe a ktoré pochopí svoju úlohu v tíme. Michal Vojvoda je mladý perspektívny brankár, ktorý je skvelý športovec a svoju pozíciu záložného brankára si určite zastane,“ dodalo vedenie "líšok".Ďalšie kluby najvyššej slovenskej hokejovej súťaže predĺžili zmluvy s hráčmi, ktorí v nich pôsobili aj v ostatnej sezóne.Vo vicemajstrovskom Poprade zostáva obranca Daniel Brejčák, v Banskej Bystrici slovenský brankár Matej Gajan aj kanadský útočník Matt Mistele. Majstrovský Zvolen si udržal gólmana Adama Trenčana aj obrancu Oldricha Kotvana.