Ľupták chce s hokejistami z HC ’21 Prešov konkurovať Slovanu či Košiciam, cieľom je postup do play-off

Mesto mu bude pomáhať

Kapitánom je Zagrapan

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Detva už nebude najmenšie mesto na hokejovej mape najvyššej súťaže na Slovensku, lebo na tejto úrovni končí. Štafetu po tíme HC '07 Detva v extraligovom pelotóne preberie od najbližšej sezóny tím HC '21 Prešov. Jeho šéfom však zostane rovnaký človek, ktorý roky držal nad hladinou aj hokej v Detve - Róbert Ľupták "Zatiaľ som jediný majiteľ, mesto mi bude pomáhať. Presun do Prešova je pre mňa nová výzva. Konkurencia je veľmi silná, pričom Prešov je veľké mesto s obnoveným štadiónom i väčším počtom fanúšikov. Som srdciar, hokej robím od roku 2007, a chcem v ňom ešte niečo dokázať. V Detve sme už nevedeli z toho vyťažiť viac," uviedol Róbert Ľupták v rozhovore pre Sportnet.sk.Dlhoročný hokejový funkcionár známy aj svojou impulzívnou povahou,tvrdí, že na Detvu nechce zanevrieť. "Podávam jej pomocnú ruku. K tomu, aby sa dostala naspäť do prvej ligy, musí začať od druhej ligy. Najviac mi je ľúto tamojších verných fanúšikov. Keď však príde päťsto divákov na zápas, nedokážem pre hráčov vytvoriť adekvátne podmienky. V Prešove som videl zanietených ľudí, Detva by mohla byť jeho farma," zamyslel sa Ľupták.Nový šéf prešovského klubu nechce, aby mužstvo v novej sezóne bojovalo o záchranu. "Mojím cieľom je minimálne postup do play-off, ale nechcem mať veľké vyhlásenia. Vo východniarskych derby budeme trápiť všetky mužstvá. S malým rozpočtom v Detve sme konkurovali Slovanu, Košiciam, Trenčínu. O to sa budem snažiť aj v Prešove," pokračoval Ľupták.V tíme zatiaľ predstavili dvoch hráčov - kapitána Mareka Zagrapana a produktívneho útočníka Jána Sýkoru. "Keď som už vedel, že idem sem, oslovoval som najmä prešovských hráčov. Oni tomu neverili a rozhodli sa ísť iným smerom. Som rád, že niektorí zostali, či už Zagrapan alebo Krasničan. Budeme sa snažiť vytiahnuť mladých hráčov. Okrem dvoch-troch hokejistov už máme zložené celé mužstvo, postupne ich budeme predstavovať. Máme zvučné mená, čo sa týka legionárov aj slovenských hráčov. Určite to bude pre fanúšikov prekvapenie," dodal nový prešovský hokejový šéf pre Sportnet.