Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetlana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. marca 2026

Bronzový hetrik Alexandry Rexovej. Tri medaily z piatich disciplín je fantastický úspech, vraví – FOTO


Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová odchádza zo svahov talianskej Tofany na zimných paralympijských hrách s mimoriadne cennou bilanciou. Počas ...



Zdieľať
652538197_18414205927125995_3912180290941243866_n 676x459 15.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová odchádza zo svahov talianskej Tofany na zimných paralympijských hrách s mimoriadne cennou bilanciou. Počas piatich disciplín sa jej podarilo trikrát vystúpiť na bronzový stupienok, čím dosiahla jeden z najvýraznejších slovenských úspechov na podujatí. Dvadsaťročná paralyžiarka tak potvrdila svoju stabilnú výkonnosť medzi svetovou elitou a zároveň uzavrela sezónu vo veľkom štýle.

Rôzne očakávania


Pred začiatkom hier pritom sama priznala, že do Talianska cestovala s rôznymi očakávaniami. „Priznám sa, že som sem išla s tým, že sa doma bili vo mne dve emócie. Prvá bola taká, že idem to tu rozbiť a získať nejaké medaily. Druhá bola skromnejšia – že uvidí sa,“ priznala Rexová. Ako perfekcionistka si podľa vlastných slov niekedy až príliš prísne nastavuje ciele, no výsledok v podobe troch bronzových medailí považuje za fantastický úspech.

Bronzový hetrik vybojovala v disciplínach zjazd, super-G a slalom. Tri pódiové umiestnenia z piatich štartov podľa nej dokazujú, že tvrdá práca prináša ovocie. „To, že si odnášame tri medaily z piatich disciplín, je fantastický úspech a zároveň veľká motivácia bojovať ďalej. Lyžovanie milujem, aj keď je náročné fyzicky aj psychicky. Teraz zo mňa všetko opadne a môžeme sa len tešiť. Toto je najlepšia bodka za sezónou,“ dodala slovenská reprezentantka.

Cenné kovy


Rexová zároveň pokračuje v zbieraní cenných kovov na paralympijských hrách. Po dvoch účastiach na zimnej paralympiáde má na konte už päť medailí – jedno zlato zo super-G na ZPH 2022 a štyri bronzy. V historickom pohľade slovenských paralympionikov jej aktuálne patrí štvrtá priečka v medailovej bilancii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Posledná bronzová medaila zo slalomu mala pre mladú športovkyňu aj osobitný rozmer. V cieľovom priestore sa totiž objavilo množstvo slovenských vlajok, ale najmä jej rodina a blízki priatelia. „Znamená to pre mňa veľmi veľa. Veľmi som chcela, aby aj oni zažili emóciu úspechu naživo,“ povedala Rexová.

Podpora z tribún ju podľa vlastných slov mimoriadne dojala. Doteraz sa totiž často stávalo, že keď boli rodičia na pretekoch osobne, medailu nezískala. Tentoraz sa však všetko zmenilo. „Je to veľká radosť vidieť, akí sú šťastní, kričia, tešia sa a dokonca plačú. Maminu to dojalo a myslím si, že aj tatina. Je krásne, keď ako dcéra môžem robiť radosť svojim rodičom,“ dodala Rexová.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Michalovce potrebujú ešte jeden triumf na play-off, Zvolen zdramatizoval sériu
<< predchádzajúci článok
REXOVÁ MÁ PIATU MEDAILU: V slalome získala bronz

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

