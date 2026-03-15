|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 15.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Svetlana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. marca 2026
Bronzový hetrik Alexandry Rexovej. Tri medaily z piatich disciplín je fantastický úspech, vraví – FOTO
Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová odchádza zo svahov talianskej Tofany na zimných paralympijských hrách s mimoriadne cennou bilanciou. Počas ...
Zdieľať
15.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová odchádza zo svahov talianskej Tofany na zimných paralympijských hrách s mimoriadne cennou bilanciou. Počas piatich disciplín sa jej podarilo trikrát vystúpiť na bronzový stupienok, čím dosiahla jeden z najvýraznejších slovenských úspechov na podujatí. Dvadsaťročná paralyžiarka tak potvrdila svoju stabilnú výkonnosť medzi svetovou elitou a zároveň uzavrela sezónu vo veľkom štýle.
Pred začiatkom hier pritom sama priznala, že do Talianska cestovala s rôznymi očakávaniami. „Priznám sa, že som sem išla s tým, že sa doma bili vo mne dve emócie. Prvá bola taká, že idem to tu rozbiť a získať nejaké medaily. Druhá bola skromnejšia – že uvidí sa,“ priznala Rexová. Ako perfekcionistka si podľa vlastných slov niekedy až príliš prísne nastavuje ciele, no výsledok v podobe troch bronzových medailí považuje za fantastický úspech.
Bronzový hetrik vybojovala v disciplínach zjazd, super-G a slalom. Tri pódiové umiestnenia z piatich štartov podľa nej dokazujú, že tvrdá práca prináša ovocie. „To, že si odnášame tri medaily z piatich disciplín, je fantastický úspech a zároveň veľká motivácia bojovať ďalej. Lyžovanie milujem, aj keď je náročné fyzicky aj psychicky. Teraz zo mňa všetko opadne a môžeme sa len tešiť. Toto je najlepšia bodka za sezónou,“ dodala slovenská reprezentantka.
Rexová zároveň pokračuje v zbieraní cenných kovov na paralympijských hrách. Po dvoch účastiach na zimnej paralympiáde má na konte už päť medailí – jedno zlato zo super-G na ZPH 2022 a štyri bronzy. V historickom pohľade slovenských paralympionikov jej aktuálne patrí štvrtá priečka v medailovej bilancii.
Posledná bronzová medaila zo slalomu mala pre mladú športovkyňu aj osobitný rozmer. V cieľovom priestore sa totiž objavilo množstvo slovenských vlajok, ale najmä jej rodina a blízki priatelia. „Znamená to pre mňa veľmi veľa. Veľmi som chcela, aby aj oni zažili emóciu úspechu naživo,“ povedala Rexová.
Podpora z tribún ju podľa vlastných slov mimoriadne dojala. Doteraz sa totiž často stávalo, že keď boli rodičia na pretekoch osobne, medailu nezískala. Tentoraz sa však všetko zmenilo. „Je to veľká radosť vidieť, akí sú šťastní, kričia, tešia sa a dokonca plačú. Maminu to dojalo a myslím si, že aj tatina. Je krásne, keď ako dcéra môžem robiť radosť svojim rodičom,“ dodala Rexová.
Zdroj: SITA.sk - Bronzový hetrik Alexandry Rexovej. Tri medaily z piatich disciplín je fantastický úspech, vraví – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Michalovce potrebujú ešte jeden triumf na play-off, Zvolen zdramatizoval sériu
REXOVÁ MÁ PIATU MEDAILU: V slalome získala bronz
