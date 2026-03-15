|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 15.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Svetlana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. marca 2026
Michalovce potrebujú ešte jeden triumf na play-off, Zvolen zdramatizoval sériu
Zdieľať
15.3.2026 (SITA.sk) - Hokejisti HK Dukla Michalovce sú po treťom zápase predkola play-off slovenskej extraligy 2025/2026 krok od postupu do štvrťfinále. V sobotňajšom stretnutí na domácom ľade zdolali tím HK Spišská Nová Ves 3:2 a v sérii vedú 2:1 na zápasy. Zemplínčanov tak delí od postupu už len jedno víťazstvo, ktoré môžu pridať v nedeľnom štvrtom dueli.
„Na prvú tretinu sme sa akoby nedostavili, Neboli sme v zápase, kým náš súper áno. Neskôr to už bolo lepšie, ale rozhodla prvá tretina,“ povedal tréner Spišiakov Tommi Hämäläinen pre TV JOJ Šport.
Domáci hráči si uvedomovali, že dobrý vstup do stretnutia môže byť kľúčový. „Musím povedať, že naša prvá tretina bola vynikajúca a tiež druhá. Až v tretej tretine sme trochu spomalili. Chceli sme pokračovať v tom, čo sme začali, ale oni dali gól v ich presilovke a to nás pribrzdilo. Sme radi, že sme si to uhrali,“ priznal útočník Michaloviec Matúš Spodniak.
Mužstvo zo Zemplína sa bude vo štvrtom zápase opierať aj o skúsenosti útočníka Milana Kytnára, ktorý má v zbierke majstrovské tituly so Slovanom Bratislava aj s francúzskym Rouenom. Teraz môže pomôcť Michalovciam k postupu do štvrťfinále. „V nedeľu chceme na súpera vybehnúť minimálne tak ako v sobotu a pokúsiť sa ukončiť sériu. Začína say od 0:0, dáme do toho všetko,“ dodal Kytnár.
Tréner Spišskej Novej Vsi Hämäläinen pred štvrtým zápasom zdôraznil: „Je to play-off a všetci vedia, o čo hráme. Treba podať výkon, nič menej a nič viac.“
Rovnaký stav série 2:1 je momentálne aj v druhej dvojici predkola play-off medzi MHk 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen.
Zvolenčania v sobotu na domácom ľade triumfovali presvedčivo 5:1 a znížili stav série po tom, čo na Liptove prehrali oba úvodné zápasy. Podľa trénera brankárov Maximiliána Baču pomohla tímu aj zmena prístupu.
„Oproti zápasom v Liptovskom Mikuláši sme zmenili energiu. Pred zápasom sme sa snažili chlapcov pozitívne nastaviť, spravili sme motivačné video, a verím, že aj to im pomohlo,“ povedal podľa webu Denníka Šport.
Výrazný podiel na víťazstve mal aj útočník Andrej Kudrna. „Vedeli sme, že hlavne druhý zápas v Mikuláši nebol ideálny, a ak by sme podali taký výkon, tak by sa nám sezóna skončila. Som rád, že sme náš výkon zlepšili, každý dal do toho všetko. Mali sme dobrý začiatok, sme veľmi radi, že sme tento zápas zvládli. Potešila nás aj atmosféra, vždy sa takto hrá lepšie. Sme radi, že sa nám podarilo využiť šance a hrali sme dobre aj vzadu,“ povedal novinárom.
Zvolen však musí víťazstvo potvrdiť aj v ďalšom zápase. „Takýto výkon, a ideálne aj výsledok, musíme zopakovať aj zajtra. To bude najdôležitejšie, pretože toto jedno víťazstvo nám nič nerieši,“ uvedomuje si Kudrna. „V nedeľu musíme podať rovnaký, ak nie lepší výkon,“ doplnil ho Bača.
Zdroj: SITA.sk - Michalovce potrebujú ešte jeden triumf na play-off, Zvolen zdramatizoval sériu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
F1: Antonelli získal v Číne prvé víťazstvo v kariére, Hamilton na pódiu
<< predchádzajúci článok
Bronzový hetrik Alexandry Rexovej. Tri medaily z piatich disciplín je fantastický úspech, vraví – FOTO
