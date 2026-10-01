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01. októbra 2026
Brusel a Kyjev našli spôsob, ako pokryť tohtoročné finančné potreby Ukrajiny
Ukrajina žiadala ďalších približne 20 miliárd dolárov, nové peniaze však spoločné vyhlásenie EÚ a Kyjeva nespomína. Európska ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajina žiadala ďalších približne 20 miliárd dolárov, nové peniaze však spoločné vyhlásenie EÚ a Kyjeva nespomína.
„Koordinovaným spoločným úsilím sme určili prostriedky na pokrytie rozpočtových a obranných potrieb Ukrajiny na rok 2026. Zároveň sme opätovne potvrdili kroky potrebné na ich včasné uvoľnenie,“ uviedli Európska komisia (EK) a Ukrajina v spoločnom vyhlásení.
Brusel v súčasnosti vypláca časti úveru v celkovej hodnote 90 miliárd eur, ktorý má Ukrajine pomôcť financovať fungovanie štátu a obranu do konca roka 2027. Spoločné vyhlásenie žiadne dodatočné financovanie na tento rok nespomína.
„Dohodli sme sa na formáte, harmonograme a krokoch potrebných na zabezpečenie úplného pokrytia,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
EÚ predtým upozorňovala, že Kyjev musí pokračovať v reformách, aby mohol čerpať už dostupné finančné prostriedky.
Pre rok 2027 chce Brusel urýchlene pokračovať v prideľovaní peňazí z 90-miliardového úveru a zároveň začať určovať ďalšie rozpočtové a obranné potreby Ukrajiny.
„Všetky strany sa zhodli, že aj ďalší partneri by mali splniť svoje finančné záväzky a zvýšiť svoje úsilie vzhľadom na vážne výzvy, ktorým Ukrajina čelí,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Brusel a Kyjev našli spôsob, ako pokryť tohtoročné finančné potreby Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) a Ukrajina vo štvrtok oznámili, že našli spôsob, ako pokryť rozpočtové a obranné potreby Kyjeva do konca tohto roka.
Ukrajina predtým varovala pred deficitom približne 20 miliárd dolárov a žiadala Brusel o zrýchlenie finančnej pomoci.
„Koordinovaným spoločným úsilím sme určili prostriedky na pokrytie rozpočtových a obranných potrieb Ukrajiny na rok 2026. Zároveň sme opätovne potvrdili kroky potrebné na ich včasné uvoľnenie,“ uviedli Európska komisia (EK) a Ukrajina v spoločnom vyhlásení.
Fungovanie štátu
Brusel v súčasnosti vypláca časti úveru v celkovej hodnote 90 miliárd eur, ktorý má Ukrajine pomôcť financovať fungovanie štátu a obranu do konca roka 2027. Spoločné vyhlásenie žiadne dodatočné financovanie na tento rok nespomína.
„Dohodli sme sa na formáte, harmonograme a krokoch potrebných na zabezpečenie úplného pokrytia,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podstatné sú reformy
EÚ predtým upozorňovala, že Kyjev musí pokračovať v reformách, aby mohol čerpať už dostupné finančné prostriedky.
Pre rok 2027 chce Brusel urýchlene pokračovať v prideľovaní peňazí z 90-miliardového úveru a zároveň začať určovať ďalšie rozpočtové a obranné potreby Ukrajiny.
„Všetky strany sa zhodli, že aj ďalší partneri by mali splniť svoje finančné záväzky a zvýšiť svoje úsilie vzhľadom na vážne výzvy, ktorým Ukrajina čelí,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Brusel a Kyjev našli spôsob, ako pokryť tohtoročné finančné potreby Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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