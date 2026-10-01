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01. októbra 2026
Podvodníci napodobňujú aplikáciu Sociálnej poisťovne. Ľudí vyzývajú na úhradu fiktívneho nedoplatku
Poisťovňa odporúča vždy si pozorne skontrolovať, akú aplikáciu klient otvára. Sociálna poisťovňa upozorňuje na šíriaci sa
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1.10.2026 (SITA.sk) - Poisťovňa odporúča vždy si pozorne skontrolovať, akú aplikáciu klient otvára.
Sociálna poisťovňa upozorňuje na šíriaci sa phishingový podvod. Útočníci vytvorili falošnú stránku, ktorá v mobilnom prostredí napodobňuje oficiálnu aplikáciu Sociálnej poisťovne a žiada od ľudí zaplatiť nedoplatok. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Inštitúcia upozornila, že prostredie, ktoré sa objaví v mobile je veľmi podobné aplikácii Sociálnej poisťovne. Využíva dokonca aj zhodnú grafiku a ďalšie prvky, vrátane skutočného odkazu na oficiálnu webovú stránku Sociálnej poisťovne.
„Podvodná stránka pritom klienta vyzýva k úhrade fiktívneho nedoplatku. Ak by sa klient rozhodol zaplatiť, bol by presmerovaný na falošný web a platba by znamenala odoslanie peňazí na účet podvodníka. Cieľom je tiež získať údaje z vašej platobnej karty a prístup do vášho bankového účtu. Pozorný klient si však v hornej časti obrazovky všimne, že sa nenachádza na oficiálnej stránke Sociálnej poisťovne, ani v jej mobilnej aplikácii,“ zdôraznila Sociálna poisťovňa.
Zároveň upozornila na dôležité zásady bezpečnosti. Poisťovňa odporúča vždy si pozorne skontrolovať, akú aplikáciu klient otvára. „Mobilnú aplikáciu s názvom Sociálna poisťovňa otvárajte priamo vo svojom mobilnom telefóne a vaším prihlasovacím spôsobom. Nikdy neakceptujte, ak vám niekto pošle otvorenú stránku vašej aplikácie, resp. Elektronického účtu poistenca. Okrem toho, vždy si overte webovú adresu v prehliadači,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa.
Varovala tiež pred otváraním podozrivých odkazov, ako je napríklad výzva na rýchlu platbu prostredníctvom zaslaného odkazu. Sociálna poisťovňa odporúča klientom zadávať svoje údaje s rozvahou. Zdôraznila, že nikdy nežiada citlivé údaje o platobných kartách cez neoverené odkazy.
Sociálna poisťovňa tiež prízvukovala, aby si ľudia overovali informácie. „Ak máte pochybnosti o existencii nedoplatku, overte si ho po prihlásení do vášho Elektronického účtu poistenca alebo v kontakte so Sociálnou poisťovňou. V prípade, že ste už bankové údaje zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku a zablokujte platobnú kartu,“ uviedla. Zároveň vyzvala klientov, aby pri akejkoľvek podozrivej správe, ktorá sa týka odvodov, platieb, bankových či osobných údajov kontaktovali Sociálnu poisťovňu a preverili si situáciu.
Zdroj: SITA.sk - Podvodníci napodobňujú aplikáciu Sociálnej poisťovne. Ľudí vyzývajú na úhradu fiktívneho nedoplatku © SITA Všetky práva vyhradené.
Sociálna poisťovňa upozorňuje na šíriaci sa phishingový podvod. Útočníci vytvorili falošnú stránku, ktorá v mobilnom prostredí napodobňuje oficiálnu aplikáciu Sociálnej poisťovne a žiada od ľudí zaplatiť nedoplatok. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Podobná aplikácia
Inštitúcia upozornila, že prostredie, ktoré sa objaví v mobile je veľmi podobné aplikácii Sociálnej poisťovne. Využíva dokonca aj zhodnú grafiku a ďalšie prvky, vrátane skutočného odkazu na oficiálnu webovú stránku Sociálnej poisťovne.
„Podvodná stránka pritom klienta vyzýva k úhrade fiktívneho nedoplatku. Ak by sa klient rozhodol zaplatiť, bol by presmerovaný na falošný web a platba by znamenala odoslanie peňazí na účet podvodníka. Cieľom je tiež získať údaje z vašej platobnej karty a prístup do vášho bankového účtu. Pozorný klient si však v hornej časti obrazovky všimne, že sa nenachádza na oficiálnej stránke Sociálnej poisťovne, ani v jej mobilnej aplikácii,“ zdôraznila Sociálna poisťovňa.
Zároveň upozornila na dôležité zásady bezpečnosti. Poisťovňa odporúča vždy si pozorne skontrolovať, akú aplikáciu klient otvára. „Mobilnú aplikáciu s názvom Sociálna poisťovňa otvárajte priamo vo svojom mobilnom telefóne a vaším prihlasovacím spôsobom. Nikdy neakceptujte, ak vám niekto pošle otvorenú stránku vašej aplikácie, resp. Elektronického účtu poistenca. Okrem toho, vždy si overte webovú adresu v prehliadači,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa.
Podozrivé odkazy
Varovala tiež pred otváraním podozrivých odkazov, ako je napríklad výzva na rýchlu platbu prostredníctvom zaslaného odkazu. Sociálna poisťovňa odporúča klientom zadávať svoje údaje s rozvahou. Zdôraznila, že nikdy nežiada citlivé údaje o platobných kartách cez neoverené odkazy.
Sociálna poisťovňa tiež prízvukovala, aby si ľudia overovali informácie. „Ak máte pochybnosti o existencii nedoplatku, overte si ho po prihlásení do vášho Elektronického účtu poistenca alebo v kontakte so Sociálnou poisťovňou. V prípade, že ste už bankové údaje zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku a zablokujte platobnú kartu,“ uviedla. Zároveň vyzvala klientov, aby pri akejkoľvek podozrivej správe, ktorá sa týka odvodov, platieb, bankových či osobných údajov kontaktovali Sociálnu poisťovňu a preverili si situáciu.
Zdroj: SITA.sk - Podvodníci napodobňujú aplikáciu Sociálnej poisťovne. Ľudí vyzývajú na úhradu fiktívneho nedoplatku © SITA Všetky práva vyhradené.
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