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19. októbra 2026

Brusel bráni právo Francúzov protestovať, násilie a rabovanie však označil za neprijateľné


Tagy: Nepokoje Protivládne protesty Výnimočný stav Zákaz vychádzania

Francúzsky premiér pripustil aj výnimočný stav, za vhodnejšie riešenie však zatiaľ považuje zákaz vychádzania v najviac zasiahnutých oblastiach.



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france_protests_16697 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Francúzsky premiér pripustil aj výnimočný stav, za vhodnejšie riešenie však zatiaľ považuje zákaz vychádzania v najviac zasiahnutých oblastiach.


Európska únia (EÚ) v pondelok zdôraznila, že vo Francúzsku musí zostať zachované právo na pokojný protest, zároveň však odsúdila podpaľačstvo, rabovanie a útoky, ktoré sprevádzali víkendové celoštátne demonštrácie.


„Tí, ktorí demonštrujú pokojne, nesmú byť hádzaní do jedného vreca s tými, ktorí páchajú násilie,“ povedal hovorca EÚ Markus Lammert. „Podpaľačstvo, rabovanie a útoky na ľudí alebo verejné budovy sú neprijateľné.“

Pozor na sociálne siete


Európska komisia (EK), ktorá dohliada aj na dodržiavanie európskych pravidiel pre veľké internetové platformy, je podľa svojich predstaviteľov v úzkom kontakte s francúzskym mediálnym regulátorom ARCOM.

Cieľom je zabezpečiť, aby sociálne siete a platformy na zdieľanie videí dodržiavali pravidlá proti manipulácii informácií a podnecovaniu násilia.

„Ak sa internetové platformy dozvedia o možnom trestnom čine alebo majú podozrenie, že k nemu môže dôjsť, musia aktívne konať a informovať vnútroštátne orgány,“ uviedol hovorca EK Thomas Regnier. Komisia je podľa neho pripravená francúzskym úradom pomôcť.

V hre je aj výnimočný stav


Francúzsky premiér Sébastien Lecornu po pondelkovom krízovom rokovaní vyhlásil, že vláda je pripravená pritvrdiť. „Som absolútne odhodlaný obnoviť poriadok,“ povedal.

Nevylúčil ani vyhlásenie výnimočného stavu. „Ak to bude potrebné, samozrejme, môžeme to urobiť,“ uviedol, zároveň však dodal, že ide o veľmi vážne opatrenie.

Za primeranejší nástroj vzhľadom na súčasnú situáciu považuje miestne zákazy vychádzania a ich dôsledné presadzovanie.

Najhoršie nepokoje


Francúzsko zažilo cez víkend najvážnejšie nepokoje za posledné roky. Celoštátne demonštrácie proti rastúcim životným nákladom prerástli v Paríži a ďalších mestách do stretov s políciou, rabovania obchodov a podpaľovania áut či verejných budov.

Prezident Emmanuel Macron odsúdil násilie a nariadil preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek, pričom vláda zároveň zdôrazňuje, že pokojné protesty majú zostať chránené.


Zdroj: SITA.sk - Brusel bráni právo Francúzov protestovať, násilie a rabovanie však označil za neprijateľné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nepokoje Protivládne protesty Výnimočný stav Zákaz vychádzania
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