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19. októbra 2026
Protesty v Albánsku prerástli do násilia, demonštranti podpálili policajnú stanicu
Pri nepokojoch sa zranilo približne 300 ľudí, vláda obviňuje Rusko a Irán zo šírenia dezinformácií a odmieta rokovať s násilníkmi. Albánsky premiér
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19.10.2026 (SITA.sk) - Pri nepokojoch sa zranilo približne 300 ľudí, vláda obviňuje Rusko a Irán zo šírenia dezinformácií a odmieta rokovať s násilníkmi.
„Protestovať je právo, násilie je však trestný čin. Túto červenú čiaru musíme v tejto kritickej fáze nášho demokratického vývoja jasne vytýčiť,“ napísal Rama na Facebooku.
Protesty trvajú od utorka a nadväzujú na niekoľkomesačnú nespokojnosť. Demonštranti žiadajú lepšie podmienky na univerzitách, opatrenia proti korupcii a Ramovu demisiu.
V pondelok sa stovky ľudí opäť zhromaždili na hlavnom námestí v Tirane a pred ministerstvom školstva.
Polícia proti davom použila vodné delá, slzotvorný plyn a gumové projektily. Demonštranti hádzali kamene, zápalné fľaše a pyrotechniku. Podľa úradov utrpelo zranenia približne 300 ľudí, z toho viac než polovica policajtov.
„Budeme pokračovať, kým Rama neodstúpi. Nie sme zločinci, chceme sociálny mier a lepšie životné podmienky,“ povedal 22-ročný študent Leka Sina.
Rama zároveň obvinil Rusko a Irán zo šírenia dezinformácií na sociálnych sieťach. Tvrdí, že Moskva využíva „vlnu ruského vplyvu“ a Teherán desaťtisíce falošných účtov.
Pôvodným spúšťačom protestov bol kontroverzný developerský projekt letoviska spájaný s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: SITA.sk - Protesty v Albánsku prerástli do násilia, demonštranti podpálili policajnú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Albánsky premiér Edi Rama v pondelok obvinil protivládnych demonštrantov z prekročenia „červenej čiary“ po tom, ako počas víkendových nepokojov podpálili policajnú stanicu a zaútočili na viaceré vládne budovy.
„Protestovať je právo, násilie je však trestný čin. Túto červenú čiaru musíme v tejto kritickej fáze nášho demokratického vývoja jasne vytýčiť,“ napísal Rama na Facebooku.
Nespokojnosť a demisia
Protesty trvajú od utorka a nadväzujú na niekoľkomesačnú nespokojnosť. Demonštranti žiadajú lepšie podmienky na univerzitách, opatrenia proti korupcii a Ramovu demisiu.
V pondelok sa stovky ľudí opäť zhromaždili na hlavnom námestí v Tirane a pred ministerstvom školstva.
Gumové projektily a plyn
Polícia proti davom použila vodné delá, slzotvorný plyn a gumové projektily. Demonštranti hádzali kamene, zápalné fľaše a pyrotechniku. Podľa úradov utrpelo zranenia približne 300 ľudí, z toho viac než polovica policajtov.
„Budeme pokračovať, kým Rama neodstúpi. Nie sme zločinci, chceme sociálny mier a lepšie životné podmienky,“ povedal 22-ročný študent Leka Sina.
Ruský vplyv a iránske účty
Rama zároveň obvinil Rusko a Irán zo šírenia dezinformácií na sociálnych sieťach. Tvrdí, že Moskva využíva „vlnu ruského vplyvu“ a Teherán desaťtisíce falošných účtov.
Pôvodným spúšťačom protestov bol kontroverzný developerský projekt letoviska spájaný s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: SITA.sk - Protesty v Albánsku prerástli do násilia, demonštranti podpálili policajnú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.
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