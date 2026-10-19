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19. októbra 2026

Protesty v Albánsku prerástli do násilia, demonštranti podpálili policajnú stanicu


Tagy: Albánska polícia Nepokoje Protivládne protesty

Pri nepokojoch sa zranilo približne 300 ľudí, vláda obviňuje Rusko a Irán zo šírenia dezinformácií a odmieta rokovať s násilníkmi. Albánsky premiér



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albania_protests__6677 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Pri nepokojoch sa zranilo približne 300 ľudí, vláda obviňuje Rusko a Irán zo šírenia dezinformácií a odmieta rokovať s násilníkmi.


Albánsky premiér Edi Rama v pondelok obvinil protivládnych demonštrantov z prekročenia „červenej čiary“ po tom, ako počas víkendových nepokojov podpálili policajnú stanicu a zaútočili na viaceré vládne budovy.


„Protestovať je právo, násilie je však trestný čin. Túto červenú čiaru musíme v tejto kritickej fáze nášho demokratického vývoja jasne vytýčiť,“ napísal Rama na Facebooku.

Nespokojnosť a demisia


Protesty trvajú od utorka a nadväzujú na niekoľkomesačnú nespokojnosť. Demonštranti žiadajú lepšie podmienky na univerzitách, opatrenia proti korupcii a Ramovu demisiu.

V pondelok sa stovky ľudí opäť zhromaždili na hlavnom námestí v Tirane a pred ministerstvom školstva.

Gumové projektily a plyn


Polícia proti davom použila vodné delá, slzotvorný plyn a gumové projektily. Demonštranti hádzali kamene, zápalné fľaše a pyrotechniku. Podľa úradov utrpelo zranenia približne 300 ľudí, z toho viac než polovica policajtov.

„Budeme pokračovať, kým Rama neodstúpi. Nie sme zločinci, chceme sociálny mier a lepšie životné podmienky,“ povedal 22-ročný študent Leka Sina.

Ruský vplyv a iránske účty


Rama zároveň obvinil Rusko a Irán zo šírenia dezinformácií na sociálnych sieťach. Tvrdí, že Moskva využíva „vlnu ruského vplyvu“ a Teherán desaťtisíce falošných účtov.

Pôvodným spúšťačom protestov bol kontroverzný developerský projekt letoviska spájaný s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.


Zdroj: SITA.sk - Protesty v Albánsku prerástli do násilia, demonštranti podpálili policajnú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Albánska polícia Nepokoje Protivládne protesty
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