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08. septembra 2026
Brusel chce obmedziť krátkodobé prenájmy, aby zmiernil nedostatok dostupného bývania
Tagy: Dostupnosť bývania
Nový zákon má mestám a regiónom poskytnúť právnu oporu pri regulácii turistických bytov v oblastiach s vysokým tlakom na bývanie. Európska komisia pripravuje nové pravidlá, ktoré majú pomôcť ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Nový zákon má mestám a regiónom poskytnúť právnu oporu pri regulácii turistických bytov v oblastiach s vysokým tlakom na bývanie.
Európska komisia pripravuje nové pravidlá, ktoré majú pomôcť znížiť náklady na bývanie v najvyhľadávanejších európskych mestách. Zákon o dostupnom bývaní, ktorého schválenie sa očakáva v stredu, má národným, regionálnym a miestnym orgánom poskytnúť právnu oporu pri zavádzaní cielených opatrení proti nedostatku bytov vrátane regulácie krátkodobých prenájmov.
„Krátkodobé prenájmy nie sú príčinou európskej bytovej krízy,“ povedal pre POLITICO eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jörgensen. „Je však úplne jasné, že v niektorých častiach Európy, najmä v niektorých našich najväčších mestách, tento problém zhoršujú.“
Registrované krátkodobé prenájmy predstavujú približne 1,2 percenta celkového bytového fondu EÚ, v turisticky vyhľadávaných lokalitách však môžu tvoriť až pätinu bývania. Podľa poradenskej spoločnosti AirDNA bolo vlani v Paríži približne 60-tisíc aktívnych ponúk krátkodobého prenájmu. V centre Porta tvorili takmer 40 percent dostupných nájomných bytov a v niektorých štvrtiach Madridu dosahovali až 56 percent fondu dlhodobých prenájmov.
Viaceré mestá už krátkodobé prenájmy regulujú. Barcelona plánuje do roku 2028 postupne zrušiť približne 10-tisíc licencií na turistické apartmány, zatiaľ čo Amsterdam, Florencia a Paríž zaviedli licenčné systémy, limity prenájmov alebo obmedzenia nových krátkodobých ubytovaní. Takéto opatrenia však často vyvolávajú súdne spory, ktoré miestnym samosprávam spôsobujú vysoké náklady a predlžujú ich zavádzanie.
Jörgensen uviedol, že nová legislatíva má samosprávam umožniť konať účinne a bez zbytočného rizika súdnych sporov. Odmietol pritom výhrady odvetvia, že obmedzenia môžu poškodiť ekonomiky závislé od cestovného ruchu či vlastníkov odkázaných na príjmy z prenájmu. „Bývanie je právo, nie iba tovar,“ povedal a dodal, že „ľudia musia mať prednosť pred ziskom“.
Eurokomisár zároveň zdôraznil, že cieľom nie je nariaďovať obmedzenia z Bruselu. Podľa návrhu budú národné, regionálne a miestne orgány určovať, ktoré oblasti čelia tlaku na bývanie, a rozhodovať o tom, či a akým spôsobom zasiahnu. Nové pravidlá majú vytvoriť spoločný rámec na posudzovanie bytovej záťaže.
Jörgensen označil pripravovaný zákon za dôležitý krok, nie však za úplné riešenie bytovej krízy. EÚ podľa neho musí zároveň podporovať investície, zjednodušovať pravidlá, zvyšovať ponuku bývania a riešiť tlak na existujúci bytový fond. Varoval tiež, že neschopnosť riešiť dostupnosť bývania by mohla oslabiť dôveru občanov v demokratické inštitúcie.
Zdroj: SITA.sk - Brusel chce obmedziť krátkodobé prenájmy, aby zmiernil nedostatok dostupného bývania © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia pripravuje nové pravidlá, ktoré majú pomôcť znížiť náklady na bývanie v najvyhľadávanejších európskych mestách. Zákon o dostupnom bývaní, ktorého schválenie sa očakáva v stredu, má národným, regionálnym a miestnym orgánom poskytnúť právnu oporu pri zavádzaní cielených opatrení proti nedostatku bytov vrátane regulácie krátkodobých prenájmov.
„Krátkodobé prenájmy nie sú príčinou európskej bytovej krízy,“ povedal pre POLITICO eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jörgensen. „Je však úplne jasné, že v niektorých častiach Európy, najmä v niektorých našich najväčších mestách, tento problém zhoršujú.“
Registrované krátkodobé prenájmy predstavujú približne 1,2 percenta celkového bytového fondu EÚ, v turisticky vyhľadávaných lokalitách však môžu tvoriť až pätinu bývania. Podľa poradenskej spoločnosti AirDNA bolo vlani v Paríži približne 60-tisíc aktívnych ponúk krátkodobého prenájmu. V centre Porta tvorili takmer 40 percent dostupných nájomných bytov a v niektorých štvrtiach Madridu dosahovali až 56 percent fondu dlhodobých prenájmov.
Viaceré mestá už krátkodobé prenájmy regulujú. Barcelona plánuje do roku 2028 postupne zrušiť približne 10-tisíc licencií na turistické apartmány, zatiaľ čo Amsterdam, Florencia a Paríž zaviedli licenčné systémy, limity prenájmov alebo obmedzenia nových krátkodobých ubytovaní. Takéto opatrenia však často vyvolávajú súdne spory, ktoré miestnym samosprávam spôsobujú vysoké náklady a predlžujú ich zavádzanie.
Jörgensen uviedol, že nová legislatíva má samosprávam umožniť konať účinne a bez zbytočného rizika súdnych sporov. Odmietol pritom výhrady odvetvia, že obmedzenia môžu poškodiť ekonomiky závislé od cestovného ruchu či vlastníkov odkázaných na príjmy z prenájmu. „Bývanie je právo, nie iba tovar,“ povedal a dodal, že „ľudia musia mať prednosť pred ziskom“.
Eurokomisár zároveň zdôraznil, že cieľom nie je nariaďovať obmedzenia z Bruselu. Podľa návrhu budú národné, regionálne a miestne orgány určovať, ktoré oblasti čelia tlaku na bývanie, a rozhodovať o tom, či a akým spôsobom zasiahnu. Nové pravidlá majú vytvoriť spoločný rámec na posudzovanie bytovej záťaže.
Jörgensen označil pripravovaný zákon za dôležitý krok, nie však za úplné riešenie bytovej krízy. EÚ podľa neho musí zároveň podporovať investície, zjednodušovať pravidlá, zvyšovať ponuku bývania a riešiť tlak na existujúci bytový fond. Varoval tiež, že neschopnosť riešiť dostupnosť bývania by mohla oslabiť dôveru občanov v demokratické inštitúcie.
Zdroj: SITA.sk - Brusel chce obmedziť krátkodobé prenájmy, aby zmiernil nedostatok dostupného bývania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dostupnosť bývania
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