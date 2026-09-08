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08. septembra 2026
Kto je na predsedu Prešovského kraja jasným favoritom? Bookmakeri ukázali kurzy
Tagy: Europoslankyňa za Smer-SD Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpredseda hnutia Republika predseda Prešovského samosprávneho kraja
Kurzová ponuka Tipsportu zároveň ukazuje rozdielny vývoj vyhliadok jednotlivých kandidátov. Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Kurzová ponuka Tipsportu zároveň ukazuje rozdielny vývoj vyhliadok jednotlivých kandidátov.
Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský je podľa bookmakerov Tipsportu favoritom jesenných volieb predsedu kraja. Aktuálne na jeho víťazstvo vypísali kurz 1,15:1. O post predsedu PSK sa uchádza 11 kandidátov.
Najväčšími súpermi Majerského sú podľa kurzov europoslanec a podpredseda hnutia Republika Milan Mazurek, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ a europoslankyňa za Smer Judita Laššáková.
Mazurek má aktuálne kurz 6,6:1, Migaľ 15:1 a Laššáková 20:1. „V danej konštelácii je Majerský z nášho pohľadu na základe viacerých faktorov favoritom číslo jeden,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Kurzová ponuka Tipsportu zároveň ukazuje rozdielny vývoj vyhliadok jednotlivých kandidátov. Migaľ začínal s kurzom 33:1, ktorý sa postupne znížil na súčasných 15:1. Naopak, kurz na víťazstvo Mazureka vzrástol zo 4:1 na 6,6:1. Laššáková má aktuálne kurz 20:1. Ostatní kandidáti sú podľa bookmakerov v nevýhodnej pozícii.
Podľa vedúceho bookmakerov Tipsportu a odborníka na politické stávky Pavla Boška môže byť jedným z faktorov delenie voličskej podpory medzi Mazureka a Laššákovú.
„Judite Laššákovej určite nepomáha fakt, že ani len nepochádza z Prešovského kraja. Karty by ešte, teoreticky, mohol zamiešať Migaľ, ktorý však nezískal podporu jedinej relevantnej politickej strany. Navyše, mnohí voliči si ešte pamätajú spôsob, akým odišiel zo svojej materskej strany, aby získal post člena vlády,“ uviedol Boško.
Majerský podľa Tipsportu vstupuje do volieb so silnou pozíciou a usiluje sa o tretie volebné víťazstvo za sebou. Podľa Boška môže mať výsledok krajských volieb význam aj pre jeho politickú pozíciu v KDH.
„Milan Majerský pristupuje ku svojej kandidatúre aktívne. Je si vedomý, že ak by neuspel, nešlo by len o prekvapujúci výsledok, ale iste by to zatriaslo aj jeho predsedníckou stoličkou v KDH, čo by bolo citlivé, zvlášť rok pred predpokladaným konaním parlamentných volieb,“ dodal Boško.
Zdroj: SITA.sk - Kto je na predsedu Prešovského kraja jasným favoritom? Bookmakeri ukázali kurzy © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský je podľa bookmakerov Tipsportu favoritom jesenných volieb predsedu kraja. Aktuálne na jeho víťazstvo vypísali kurz 1,15:1. O post predsedu PSK sa uchádza 11 kandidátov.
Najbližšie je Mazurek
Najväčšími súpermi Majerského sú podľa kurzov europoslanec a podpredseda hnutia Republika Milan Mazurek, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ a europoslankyňa za Smer Judita Laššáková.
Mazurek má aktuálne kurz 6,6:1, Migaľ 15:1 a Laššáková 20:1. „V danej konštelácii je Majerský z nášho pohľadu na základe viacerých faktorov favoritom číslo jeden,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Kurzová ponuka Tipsportu zároveň ukazuje rozdielny vývoj vyhliadok jednotlivých kandidátov. Migaľ začínal s kurzom 33:1, ktorý sa postupne znížil na súčasných 15:1. Naopak, kurz na víťazstvo Mazureka vzrástol zo 4:1 na 6,6:1. Laššáková má aktuálne kurz 20:1. Ostatní kandidáti sú podľa bookmakerov v nevýhodnej pozícii.
Podľa vedúceho bookmakerov Tipsportu a odborníka na politické stávky Pavla Boška môže byť jedným z faktorov delenie voličskej podpory medzi Mazureka a Laššákovú.
Majerský pristupuje ku kandidatúre aktívne
„Judite Laššákovej určite nepomáha fakt, že ani len nepochádza z Prešovského kraja. Karty by ešte, teoreticky, mohol zamiešať Migaľ, ktorý však nezískal podporu jedinej relevantnej politickej strany. Navyše, mnohí voliči si ešte pamätajú spôsob, akým odišiel zo svojej materskej strany, aby získal post člena vlády,“ uviedol Boško.
Majerský podľa Tipsportu vstupuje do volieb so silnou pozíciou a usiluje sa o tretie volebné víťazstvo za sebou. Podľa Boška môže mať výsledok krajských volieb význam aj pre jeho politickú pozíciu v KDH.
„Milan Majerský pristupuje ku svojej kandidatúre aktívne. Je si vedomý, že ak by neuspel, nešlo by len o prekvapujúci výsledok, ale iste by to zatriaslo aj jeho predsedníckou stoličkou v KDH, čo by bolo citlivé, zvlášť rok pred predpokladaným konaním parlamentných volieb,“ dodal Boško.
Zdroj: SITA.sk - Kto je na predsedu Prešovského kraja jasným favoritom? Bookmakeri ukázali kurzy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Europoslankyňa za Smer-SD Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpredseda hnutia Republika predseda Prešovského samosprávneho kraja
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