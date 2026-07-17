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17. júla 2026

Brusel chce silnejšie a väčšie banky, aby dokázali konkurovať USA


Tagy: Bankovníctvo Európske banky európsko-americké vzťahy

Európska komisia navrhuje zmierniť časť pravidiel pre bankový sektor a podporiť cezhraničné fúzie v rámci Únie. Európska ...



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europe_economy_95621 676x432 17.7.2026 (SITA.sk) - Európska komisia navrhuje zmierniť časť pravidiel pre bankový sektor a podporiť cezhraničné fúzie v rámci Únie.


Európska komisia (EK) chce posilniť konkurencieschopnosť európskeho bankového sektora voči Spojeným štátom a podporiť vznik väčších bánk pôsobiacich naprieč Európskou úniou (EÚ).

Vyplýva to zo správy zverejnenej v piatok, ktorá je súčasťou širšieho úsilia o oživenie európskej ekonomiky a zvýšenie objemu investícií.

Financovanie hospodárstva


Brusel navrhuje zjednodušiť niektoré regulačné pravidlá vrátane požiadaviek na kapitálovú primeranosť bánk.

Európske finančné domy dlhodobo tvrdia, že prísnejšie uplatňovanie medzinárodných pravidiel v EÚ ich znevýhodňuje voči konkurentom zo zahraničia a obmedzuje ich schopnosť financovať hospodárstvo.

„Európske banky potrebujú možnosť rásť na svojom domácom trhu tak, ako ju majú banky v Spojených štátoch,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ EÚ.

Rozdrobené bankovníctvo


Eurokomisárka pre finančné služby Maria Luís Albuquerquová upozornila, že európsky bankový sektor zostáva rozdrobený podľa národných hraníc.

„Bankám to bráni dosiahnuť rozsah potrebný na globálnu konkurencieschopnosť,“ povedala. Správa zároveň kritizuje prekážky, ktoré podľa EK bránia cezhraničnej konsolidácii bánk.

V hre je stabilita bánk


Analytici v tejto súvislosti poukazujú na odpor Nemecka voči snahe talianskej banky UniCredit prevziať Commerzbank.

Mimovládna organizácia Finance Watch však varovala, že uvoľnenie kapitálových pravidiel by mohlo v budúcnosti oslabiť stabilitu bánk a ich schopnosť poskytovať úvery.

EK plánuje predstaviť konkrétny návrh nových pravidiel pre bankový sektor v prvej polovici roka 2027.


Zdroj: SITA.sk - Brusel chce silnejšie a väčšie banky, aby dokázali konkurovať USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bankovníctvo Európske banky európsko-americké vzťahy
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