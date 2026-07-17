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17. júla 2026
Rážove listy Bratislavčanom môžu podľa hnutia Slovensko porušovať zákon o volebnej kampani
Obyvateľom Bratislavy v uplynulé dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im kandidát Jozef Ráž prihovára. Opozičné hnutie ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Obyvateľom Bratislavy v uplynulé dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im kandidát Jozef Ráž prihovára.
Opozičné hnutie Slovensko podáva podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre dôvodné podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani zo strany kandidáta na primátora hlavného mesta a ministerského nominanta strany Smer-SD Jozefa Ráža.
Ako hnutie pripomenulo, v uplynulých dňoch v schránkach Bratislavčanov skončili osobné listy od súčasného ministra dopravy, ktorými započal kampaň pred jesennými komunálnymi voľbami. Hoci list jasne spĺňa všetky znaky volebnej kampane, teda propaguje kandidátove úspechy, ciele a priamo cieli na získanie hlasov voličov, chýbajú na ňom podľa hnutia zákonom striktne vyžadované údaje o tom, kto si túto kampaň objednal a kto ju dodal.
Zákon o volebnej kampani pritom podľa hnutia hovorí jasne: „Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.“
Poslanec a člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Igor Dušenka v tejto súvislosti zdôraznil, že každý jeden predvolebný materiál, od billboardu až po obyčajný list v schránke, musí obsahovať transparentné údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. „Pri Jozefovi Rážovi tieto informácie na listoch aj obálkach úplne absentujú. Verejnosť má plné právo vedieť, kto jeho kampaň financuje a kto ju reálne zabezpečuje. Ide o vážne narušenie férovosti a transparentnosti politického súboja. Pravidlá kampane musia platiť pre každého rovnako – bez ohľadu na to, o akú funkciu sa uchádza," vyhlásil Dušenka.
Ak niekto ignoruje základné pravidlá transparentnosti už počas kampane, vyvoláva to podľa poslanca legitímne otázky o tom, ako transparentne by neskôr riadil hlavné mesto. „Veríme, že štátna komisia pre voľby podnet urýchlene preskúma a v prípade potvrdenia porušenia zákona vyvodí voči kandidátovi jasnú zodpovednosť a udelí zákonom predpísanú sankciu," dodal Dušenka.
Obyvateľom Bratislavy v uplynulé dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im kandidát Jozef Ráž prihovára. Listy sa podľa vlastných slov rozhodol posielať preto, že chcel aj takouto dôvernejšou formou osloviť rôzne skupiny obyvateľstva. „V dobe sociálnych
sietí, kde funguje veľmi skratkovitý obsah, je to možnosť, ako odkomunikovať moje posolstvá v širšom rozsahu a som rád, že aj takýmto spôsobom môžem byť bližšie k občanom," priblížil minister dopravy a zároveň kandidát na primátora Bratislavy.
Svoju kampaň Ráž vyjadril aj v konkrétnych číslach. „Celkovo sme posielali 200-tisíc kusov osobných listov. Ich výroba stála dokopy 7822,80 eura s DPH a túto položku už nájdete aj na transparentnom účte. Slovenská pošta tieto listy distribuovala za 14 022 eur s DPH," vysvetlil Ráž.
Zdroj: SITA.sk - Rážove listy Bratislavčanom môžu podľa hnutia Slovensko porušovať zákon o volebnej kampani © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné hnutie Slovensko podáva podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre dôvodné podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani zo strany kandidáta na primátora hlavného mesta a ministerského nominanta strany Smer-SD Jozefa Ráža.
Ako hnutie pripomenulo, v uplynulých dňoch v schránkach Bratislavčanov skončili osobné listy od súčasného ministra dopravy, ktorými započal kampaň pred jesennými komunálnymi voľbami. Hoci list jasne spĺňa všetky znaky volebnej kampane, teda propaguje kandidátove úspechy, ciele a priamo cieli na získanie hlasov voličov, chýbajú na ňom podľa hnutia zákonom striktne vyžadované údaje o tom, kto si túto kampaň objednal a kto ju dodal.
Chýbajú transparentné údaje
Zákon o volebnej kampani pritom podľa hnutia hovorí jasne: „Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.“
Poslanec a člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Igor Dušenka v tejto súvislosti zdôraznil, že každý jeden predvolebný materiál, od billboardu až po obyčajný list v schránke, musí obsahovať transparentné údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. „Pri Jozefovi Rážovi tieto informácie na listoch aj obálkach úplne absentujú. Verejnosť má plné právo vedieť, kto jeho kampaň financuje a kto ju reálne zabezpečuje. Ide o vážne narušenie férovosti a transparentnosti politického súboja. Pravidlá kampane musia platiť pre každého rovnako – bez ohľadu na to, o akú funkciu sa uchádza," vyhlásil Dušenka.
Ak niekto ignoruje základné pravidlá transparentnosti už počas kampane, vyvoláva to podľa poslanca legitímne otázky o tom, ako transparentne by neskôr riadil hlavné mesto. „Veríme, že štátna komisia pre voľby podnet urýchlene preskúma a v prípade potvrdenia porušenia zákona vyvodí voči kandidátovi jasnú zodpovednosť a udelí zákonom predpísanú sankciu," dodal Dušenka.
Poslali dvestotisíc listov
Obyvateľom Bratislavy v uplynulé dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im kandidát Jozef Ráž prihovára. Listy sa podľa vlastných slov rozhodol posielať preto, že chcel aj takouto dôvernejšou formou osloviť rôzne skupiny obyvateľstva. „V dobe sociálnych
sietí, kde funguje veľmi skratkovitý obsah, je to možnosť, ako odkomunikovať moje posolstvá v širšom rozsahu a som rád, že aj takýmto spôsobom môžem byť bližšie k občanom," priblížil minister dopravy a zároveň kandidát na primátora Bratislavy.
Svoju kampaň Ráž vyjadril aj v konkrétnych číslach. „Celkovo sme posielali 200-tisíc kusov osobných listov. Ich výroba stála dokopy 7822,80 eura s DPH a túto položku už nájdete aj na transparentnom účte. Slovenská pošta tieto listy distribuovala za 14 022 eur s DPH," vysvetlil Ráž.
Zdroj: SITA.sk - Rážove listy Bratislavčanom môžu podľa hnutia Slovensko porušovať zákon o volebnej kampani © SITA Všetky práva vyhradené.
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