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Piatok 17.7.2026
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17. júla 2026
Top foto dňa (17. júl 2026): Zážitkové ubytovanie, Tour de France, lesný požiar, SpaceX a výstava
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (17. júl 2026): Zážitkové ubytovanie na Zemplínskej šírave, Tour de France, lesný požiar v New Jersey, SpaceX a výstava hendikepovaných umelcov v Prezidentskom paláci. [photo id="2458227" ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (17. júl 2026): Zážitkové ubytovanie na Zemplínskej šírave, Tour de France, lesný požiar v New Jersey, SpaceX a výstava hendikepovaných umelcov v Prezidentskom paláci.
[photo id="2458227" /]
Top foto dňa (17. júl 2026): Zážitkové ubytovanie na Zemplínskej šírave, Tour de France, lesný požiar v New Jersey, SpaceX a výstava hendikepovaných umelcov v Prezidentskom paláci.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (17. júl 2026): Zážitkové ubytovanie, Tour de France, lesný požiar, SpaceX a výstava © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2458227" /]
Top foto dňa (17. júl 2026): Zážitkové ubytovanie na Zemplínskej šírave, Tour de France, lesný požiar v New Jersey, SpaceX a výstava hendikepovaných umelcov v Prezidentskom paláci.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-17-jul-2026/">Top foto dňa (17. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (17. júl 2026): Zážitkové ubytovanie, Tour de France, lesný požiar, SpaceX a výstava © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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