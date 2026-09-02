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02. septembra 2026

Brusel chystá ďalšie protiruské sankcie za deportácie a prevýchovu ukrajinských detí


Tagy: protiruské sankcie Rusko-ukrajinský konflikt únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine Vojnové zločiny Zločiny proti ľudskosti

Ukrajina eviduje viac ako 20 500 deportovaných detí, odhady však hovoria až o desaťtisícoch ďalších prípadov. Európska únia (EÚ) pripravuje nové sankcie proti ...



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romania_ukraine_russia_82878 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajina eviduje viac ako 20 500 deportovaných detí, odhady však hovoria až o desaťtisícoch ďalších prípadov.


Európska únia (EÚ) pripravuje nové sankcie proti 27 ruským jednotlivcom a subjektom zapojeným do násilných deportácií a prevýchovy ukrajinských detí, informoval portál Euronews.

Veľvyslanci členských štátov už návrh sankčného zoznamu prerokovali a jeho schválenie sa očakáva do konca septembra.

Tisíce stratených detí


Opatrenie prichádza pred konferenciou Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí, ktorá sa uskutoční 28. a 29. septembra v Toronte.

Ukrajina doteraz overila deportáciu viac ako 20 500 detí do Ruska. Humanitarian Research Lab (HRL) Yalovej univerzity odhaduje ich počet približne na 35-tisíc, zatiaľ čo samotná Moskva naznačila, že môže ísť až o 700-tisíc detí.

Zvrhlý ruský katalóg


Portál Euronews už skôr informoval, že ruské okupačné úrady vytvorili internetový „katalóg“ ukrajinských detí určených na adopciu.

Záujemcovia ich môžu filtrovať podľa veku, pohlavia či farby očí a vlasov, pričom niektoré sú označené ako „poslušné“ alebo „pokojné“.

Organizácia Spojených národov (OSN) v marci uviedla, že deportácie a násilné presuny ukrajinských detí predstavujú „zločin proti ľudskosti a vojnový zločin“.


Zdroj: SITA.sk - Brusel chystá ďalšie protiruské sankcie za deportácie a prevýchovu ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protiruské sankcie Rusko-ukrajinský konflikt únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine Vojnové zločiny Zločiny proti ľudskosti
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