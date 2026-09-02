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02. septembra 2026
Hyundai Mobis dnes otvoril v Novákoch svoj prvý závod tohto druhu v Európe. Priniesol 310 pracovných miest
Z baníckeho regiónu k elektromobilite. Hyundai Mobis otvoril v Novákoch unikátny závod
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Nový závod spoločnosti Hyundai Mobis Slovakia v Novákoch na výrobu integrovaných elektrických pohonných systémov priniesol do regiónu 310 nových pracovných miest. Spoločnosť ho otvorila oficiálne v stredu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Investícia predstavovala takmer 174 miliónov eur, výrobu tam spustili ešte vo februári, po plnom nábehu bude závod schopný vyrobiť 280.000 pohonných systémov ročne.
Otvorením závodu vybudoval Hyundai Mobis v Novákoch svoju prvú a jedinú európsku výrobnú základňu zameranú na power electric (PE) systémy.
S výstavbou nováckeho závodu začala firma v októbri 2024, výrobu spustila v polovici februára. „Výrobný program sme do Novák neumiestnili ako krátkodobú reakciu na vývoj trhu. Ide o prvý závod Hyundai Mobis v Európe zameraný na výrobu integrovaných PE systémov a o investíciu, ktorá je súčasťou našich dlhodobých plánov,“ uviedol prezident spoločnosti Mobis Slovakia Kang Shin Young. Pri rozhodovaní boli podľa neho dôležité skúsenosti slovenskej spoločnosti, dostupnosť technických profesií aj priemyselná tradícia regiónu.
Premiér vo svojom príhovore podotkol, že Hyundai Mobis prináša výrobu s vysokou pridanou hodnotou. „Elektromobilita je budúcnosťou výroby áut nielen v Európe, ale aj na celom svete. Preto som rád, že koncentrácia výroby áut je súčasne spojená aj s najmodernejšími technológiami, ktoré sa v takýchto automobiloch používajú,“ spomenul Fico. Pripomenul, že spoločnosť už má jednu prevádzku v Gbeľanoch pri Žiline, čo podľa neho potvrdzuje, že je s vysokou pravdepodobnosťou spokojná s podmienkami, ktoré sú vytvárané na Slovensku a nech je závod v Novákoch toho potvrdením.
Hornú Nitru označil predseda vlády za ťažko skúšaný región, spomenul útlm ťažby hnedého uhlia. „Preto aj tento prípad je vynikajúcim príkladom transformácie regiónu horná Nitra a vláda sa vynasnaží urobiť všetko pre to, aby takýchto príkladov bolo čo najviac,“ vyhlásil.
Primátor Novák Branislav Adamec označil príchod nového investora do regiónu za významný, a to aj v nadväznosti na útlm baníctva a koniec elektrárne, ktorá bola previazaná na hnedé uhlie. „Zamestnanci baní, ale i z iných podnikov tu tak mohli nájsť novú prácu, v čistom prostredí, veľmi kultivovanú, čo určite povznesie aj celý región,“ dodal.
V Novákoch ide o tretí závod firmy na svete zameraný na kompletné integrované elektrické pohonné systémy. Spoločnosť je dcérskou firmou kórejskej Hyundai Mobis. Výrobky dodáva pre automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech, Kia Slovakia a Stellantis. Vláda ešte v roku 2024 schválila na podporu zriadenia novej prevádzky v Novákoch investičný stimul 26,25 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma dostala na výstavbu závodu nenávratný finančný príspevok z Fondu na spravodlivú transformáciu vo výške 15 miliónov eur.
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