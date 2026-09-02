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02. septembra 2026
Na východe prebieha cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch, simulujú útoky dronom aj výnimočný stav – VIDEO
Tagy: Civilná ochrana Cvičenie Kampaň krízová situácia Mimoriadna situácia Minister vnútra SR Prevencia Príprava Testovanie Tiene v oblakoch Výnimočný stav
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ubezpečil obyvateľov, že pohyb záchranárov je len súčasťou tréningu a ich reálne práva nebudú obmedzené. Cieľom dvojdňového cvičenia civilnej ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ubezpečil obyvateľov, že pohyb záchranárov je len súčasťou tréningu a ich reálne práva nebudú obmedzené.
Cieľom dvojdňového cvičenia civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch na východnom Slovensku je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a posilniť prevenciu voči ich možným následkom. Obyvateľov východného Slovenska ubezpečil, že ide len o cvičenie a nemusia mať obavy zo zvýšeného pohybu záchranných zložiek. Cvičenie v takomto rozsahu na Slovensku podľa neho ešte nebolo.
Súčasťou prvého dňa cvičenia bol simulovaný zásah priemyselného objektu bezpilotným prostriedkom. Nasledoval výbuch v priemyselnom sklade, požiar a hromadné zranenie osôb. Preverený bol spoločný zásah hasičov, polície, zdravotných záchranárov, riadenie zásahu, triedenie zranených a ich transport do zdravotných zariadení. „V rámci toho sme využili nemocnice v Michalovciach a Trebišove, ktoré aktivovali svoje traumatologické plány a precvičili si hromadný príjem pacientov, ktorých bolo viac ako 40,“ informoval v Michalovciach minister vnútra.
V súvislosti s cvičením Šutaj Eštok pripomenul, že viaceré štáty Severoatlantickej aliancie na jej východnom krídle, vrátane Poľska a Rumunska, opakovane čelili narušeniu svojho vzdušného priestoru bezpilotnými prostriedkami. Otestovaná bola aj činnosť krízových štábov a schopnosť štátu komunikovať situáciu, pri ktorej môžu vznikať rôzne dezinformácie a simulované boli aj nepokoje.
Súčasťou cvičenia Tiene v oblakoch, ktoré bude pokračovať vo štvrtok, je aj preverenie varovania obyvateľstva, ukrytia a evakuácie žiakov a klientov zariadenia sociálnych služieb, teda tých najzraniteľnejších. Otestované budú rozhodovacie procesy štátu pri najzávažnejších krízových situáciách. Počas cvičenia bude vyhlásený aj výnimočný stav. Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že ide iba o cvičenie a reálne práva občanov nebudú nijako obmedzené.
Minister Šutaj Eštok avizoval spustenie informačnej kampane s názvom 72 hodín, ktorá má verejnosti zrozumiteľne vysvetliť, ako sa pripraviť na prvé tri dni, ktoré sú kľúčové pri akejkoľvek mimoriadnej udalosti. Takéto kampane už prebiehajú vo viacerých európskych krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Na východe prebieha cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch, simulujú útoky dronom aj výnimočný stav – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Cieľom dvojdňového cvičenia civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch na východnom Slovensku je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a posilniť prevenciu voči ich možným následkom. Obyvateľov východného Slovenska ubezpečil, že ide len o cvičenie a nemusia mať obavy zo zvýšeného pohybu záchranných zložiek. Cvičenie v takomto rozsahu na Slovensku podľa neho ešte nebolo.
Program cvičenia Tiene v oblakoch
Súčasťou prvého dňa cvičenia bol simulovaný zásah priemyselného objektu bezpilotným prostriedkom. Nasledoval výbuch v priemyselnom sklade, požiar a hromadné zranenie osôb. Preverený bol spoločný zásah hasičov, polície, zdravotných záchranárov, riadenie zásahu, triedenie zranených a ich transport do zdravotných zariadení. „V rámci toho sme využili nemocnice v Michalovciach a Trebišove, ktoré aktivovali svoje traumatologické plány a precvičili si hromadný príjem pacientov, ktorých bolo viac ako 40,“ informoval v Michalovciach minister vnútra.
V súvislosti s cvičením Šutaj Eštok pripomenul, že viaceré štáty Severoatlantickej aliancie na jej východnom krídle, vrátane Poľska a Rumunska, opakovane čelili narušeniu svojho vzdušného priestoru bezpilotnými prostriedkami. Otestovaná bola aj činnosť krízových štábov a schopnosť štátu komunikovať situáciu, pri ktorej môžu vznikať rôzne dezinformácie a simulované boli aj nepokoje.
Plánovaná kampaň 72 hodín
Súčasťou cvičenia Tiene v oblakoch, ktoré bude pokračovať vo štvrtok, je aj preverenie varovania obyvateľstva, ukrytia a evakuácie žiakov a klientov zariadenia sociálnych služieb, teda tých najzraniteľnejších. Otestované budú rozhodovacie procesy štátu pri najzávažnejších krízových situáciách. Počas cvičenia bude vyhlásený aj výnimočný stav. Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že ide iba o cvičenie a reálne práva občanov nebudú nijako obmedzené.
Minister Šutaj Eštok avizoval spustenie informačnej kampane s názvom 72 hodín, ktorá má verejnosti zrozumiteľne vysvetliť, ako sa pripraviť na prvé tri dni, ktoré sú kľúčové pri akejkoľvek mimoriadnej udalosti. Takéto kampane už prebiehajú vo viacerých európskych krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Na východe prebieha cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch, simulujú útoky dronom aj výnimočný stav – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Civilná ochrana Cvičenie Kampaň krízová situácia Mimoriadna situácia Minister vnútra SR Prevencia Príprava Testovanie Tiene v oblakoch Výnimočný stav
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