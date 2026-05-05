 24hod.sk    Zo zahraničia

05. mája 2026

Brusel je pripravený na všetky scenáre po hrozbách ciel zo strany USA, Leyenová odmietla obvinenia o nedodržiavaní obchodnej dohody


armenia_europe_summit_355_ 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - „Dohoda je dohoda a my ju máme,“ uviedla von der Leyenová pred novinármi v Jerevane.

Európska únia (EÚ) je pripravená na všetky scenáre po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zvýšením ciel na európske automobily z 15 na 25 percent. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová odmietla obvinenia, že Brusel nedodržiava obchodnú dohodu uzavretú minulý rok.


„Dohoda je dohoda a my ju máme,“ uviedla von der Leyenová pred novinármi v Jerevane. Zdôraznila, že obe strany pokračujú v jej implementácii v súlade so svojimi demokratickými procesmi. „Na strane Európskej únie sme teraz v záverečnej fáze plnenia zostávajúcich colných záväzkov,“ dodala predsedníčka EK.



Trumpova kritika


Trump kritizoval Európsku úniu za údajné porušovanie dohody a pohrozil výrazným zvýšením ciel. Americká administratíva zároveň naznačila, že by mohla obmedziť vlastné plnenie záväzkov, ak Brusel nebude postupovať rýchlejšie.



„Prezident sa rozhodol, že ak Európania dohodu teraz neimplementujú, ani my ju nemusíme plne uplatňovať,“ uviedol obchodný zástupca USA Jamieson Greer.


Von der Leyenová zdôraznila, že EÚ očakáva rovnaký prístup aj zo strany Spojených štátov. „Chceme z tejto spolupráce vzájomný prospech, spoluprácu a spoľahlivosť – a sme pripravení na každý scenár,“ povedala.



Rokovania budú pokračovať


Dohoda medzi EÚ a USA stanovila hornú hranicu ciel na úrovni 15 percent pre väčšinu európskeho exportu vrátane automobilov. Európsky parlament (EP) ju schválil podmienečne, pričom finálnu podobu ešte musia odsúhlasiť členské štáty.



Ďalšie rokovania medzi Bruselom a Washingtonom majú pokračovať na okraji ministerského stretnutia skupiny G7 v Paríži, kde sa stretnú eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič a jeho americký partner.






Zdroj: SITA.sk

