 24hod.sk    Z domova

05. mája 2026

Dokonalé ráno s Tchibo: Ako na kaviarenské srdiečko aj bez baristického kurzu


Pre mnohých z nás je ranná káva symbolom domáceho pokoja, ktorým sa začína každý deň. Stačí však pár správnych pohybov a aj z obyčajnej šálky sa vďaka vzorom latte art stane niečo krajšie či osobnejšie.



kuzlo latte artu casto spociva v jednoduchosti no aj osobnom pristupe ktory do pripravy vlozite 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Pre mnohých z nás je ranná káva symbolom domáceho pokoja, ktorým sa začína každý deň. Stačí však pár správnych pohybov a aj z obyčajnej šálky sa vďaka vzorom latte art stane niečo krajšie či osobnejšie.


Hoci sa technika kreslenia do peny môže zdať komplikovaná, základy sú postavené na niekoľkých jednoduchých pohyboch, ktoré si po čase dokáže osvojiť každý. Vďaka širokému portfóliu produktov spoločnosti Tchibo a radám odborníka je možné naučiť sa prvý vzor aj v domácich podmienkach.

Kúzlo latte artu často spočíva v jednoduchosti, no aj osobnom prístupe, ktorý do prípravy vložíte. Kým svet profesionálov je často plný debát o milimetroch a technických detailoch, doma sú pravidlá nastavené inak. Z procesu prípravy sa stáva malý rituál, kedy sa pozornosť sústredí na čo najlepšie prevedenie jednotlivých krokov. Dôležité je, aby bola celá príprava doma predovšetkým o radosti. Potom sa aj technika dodržiava lepšie.

„Základom je príprava klasického espressa, do ktorého sa vlieva napenené mlieko. Šálku je potrebné nakloniť do šikmej polohy a z výšky približne piatich centimetrov vlievať mlieko, kým nie je šálka spolovice plná. Potom sa proces preruší, konvička sa priloží k hrane šálky a postupne sa dvíha jej dno. Vtedy sa do šálky dostane aj pena, ktorá na hladine tvorí základ vzorov. Posledným krokom je vyrovnanie šálky a jeden plynulý ťah cez vytvorený kruh, čím vznikne požadované srdce,“ vysvetľuje Coffee Bar manažér spoločnosti Tchibo Šimon Pipka.

Na teplote záleží


Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je okrem techniky rozhodujúca najmä teplota mlieka:  „Na dosiahnutie správnych tvarov je nevyhnutné postrážiť si teplotu. Najlepšie sa pracuje s plnotučným mliekom zohriatym počas napenenia na 55 až 60 stupňov. Pokiaľ je k dispozícii parná tryska, je dôležité, aby bola do mlieka ponorená zhruba pol centimetra. Výsledkom procesu je jemná krémová štruktúra peny,“ dodáva Šimon Pipka.

Správne nástroje


Dosiahnutie kaviarenskej kvality v domácich podmienkach nevyžaduje investície do profesionálnej techniky. Espresso môže pochádzať z pákového aj automatického kávovaru. Mlieko je možné okrem parnej trysky pripraviť aj v elektrickom napeňovači, ktorý ho dokáže premeniť na hladkú mikropenu. Praktickým doplnkom je nerezová konvička so zúženým hrdlom, ktorá umožňuje presné vlievanie a kontrolu nad každou líniou vznikajúceho obrazca.

To dôležité je vždy vo vnútri


 Latte art je vizuálne pútavá zručnosť, ktorá dokáže urobiť dojem, no kľúčový zostáva obsah šálky. Či už je nápoj doplnený o dokonalé srdiečko alebo nie, základom úspechu je poctivá a kvalitná káva v kombinácii so správne napeneným mliekom.

Práve táto kombinácia umožňuje vychutnať si kávový moment naplno. Spoločnosť Tchibo preto ponúka portfólio, ktoré uspokojuje široké spektrum zákazníkov. Od milovníkov intenzívneho espressa až po fanúšikov jemných mliečnych špecialít. So správnymi ingredienciami a postupom sa tak ranný rituál mení na zážitok dostupný pre každého.


Zdroj: SITA.sk - Dokonalé ráno s Tchibo: Ako na kaviarenské srdiečko aj bez baristického kurzu © SITA Všetky práva vyhradené.


