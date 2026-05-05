Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Severná Kórea láka zahraničných návštevníkov na veľtrh, ukazuje nový smartfón
Izolovaný režim prezentuje vlastné technológie napriek sankciám a prísnej kontrole obyvateľstva.
Severná Kórea otvorila tento týždeň medzinárodný obchodný veľtrh v Pchjongjangu, na ktorom prezentuje domáce produkty vrátane najnovšieho modelu smartfónu Jindallae.
Podujatie má ukázať technologické ambície krajiny napriek medzinárodným sankciám a dlhodobej izolácii.
Prišli aj Švajčiari
Na veľtrhu, ktorý patrí medzi najväčšie v krajine, sa podľa štátnych médií predstavuje viac ako 290 podnikov zo Severnej Kórey, Ruska, Číny, Mongolska, Švajčiarska a Thajska.
Nie je však známe, koľko zahraničných návštevníkov sa podujatia zúčastnilo.
Sledovanie používateľov
Smartfón Jindallae, pomenovaný podľa azalky, je určený na komunikáciu v rámci prísne kontrolovanej domácej siete.
Väčšina obyvateľov Severnej Kórey nemá prístup na globálny internet a zariadenia fungujú len na vnútroštátnom intranete.
Telefóny zároveň umožňujú úradom sledovať používateľov, napríklad prostredníctvom automatického zaznamenávania obsahu obrazovky.
Falošné značky
Analytici spochybňujú, že krajina dokáže samostatne vyrábať moderné technológie. Podľa odborníkov sú mnohé zariadenia pravdepodobne vyrábané v Číne a následne označené severokórejskými značkami, čo by mohlo obchádzať sankcie OSN zakazujúce dovoz mobilných technológií.
Okrem značky Jindallae režim propaguje aj ďalšie domáce produkty, napríklad telefóny Arirang či Phurunhanal.
Mierne oživenie
Napriek ekonomickým problémom existujú náznaky oživenia hospodárstva, ktoré podľa juhokórejských úradov súvisí so zintenzívnením spolupráce s Ruskom.
Pchjongjang podľa analytikov poskytuje Moskve vojenskú podporu vo vojne na Ukrajine výmenou za ekonomickú a technologickú pomoc, čo môže čiastočne zmierňovať dopady medzinárodných sankcií.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea láka zahraničných návštevníkov na veľtrh, ukazuje nový smartfón © SITA Všetky práva vyhradené.
