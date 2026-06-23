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Flexi kancelárie našli prémiovú adresu v Starom Meste
Tagy: PR Staré mesto
Európsky kancelársky trh sa mení. Firmy aj naďalej vyhľadávajú flexibilitu, no čoraz väčší dôraz kladú na súkromie, kvalitné pracovné prostredie a atraktívnu adresu. Podľa správy ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Európsky kancelársky trh sa mení.
Firmy aj naďalej vyhľadávajú flexibilitu, no čoraz väčší dôraz kladú na súkromie, kvalitné pracovné prostredie a atraktívnu adresu. Podľa správy Colliers Flexpansion 2025 sa trh postupne presúva od veľkých coworkingových priestorov k menším, plne manažovaným kanceláriám v prémiových mestských lokalitách.
Tento posun je viditeľný aj v metropolách ako Viedeň či Praha, kde investori premieňajú historické paláce v centrách na moderné flexibilné pracoviská. Bratislava na tento vývoj nadväzuje a predstavuje nový kancelársky koncept v Starom Meste - Parkan Flexi Offices.
Ide o prvé individuálne flexibilné kancelárie, ktoré otvorili v historickej budove na Hviezdoslavovom námestí 13. Koncept je určený menším tímom, ktoré hľadajú reprezentatívnu adresu bez potreby viazať sa na dlhodobý nájom.
Nájomcovia majú okrem uzamykateľných kancelárií k dispozícii zdieľanú lounge zónu s vybavenou kuchynkou a smart office riešenia vrátane vysokorýchlostného internetu. Minimálna dĺžka nájmu je šesť mesiacov, pričom cena začína od 399 eur bez DPH mesačne vrátane energií a prevádzkových nákladov.
"Cieľom bolo vytvoriť efektívne a inšpiratívne priestory, ktoré prepájajú prácu s mestským životom vo výnimočnej lokalite," uvádza Dejan Mansfeld-Rupnik z ECE European City Estates.
Po dokončení ďalších etáp Parkan Flexi Offices ponúkne približne 1 100 m² súkromných flexibilných kancelárií. Za realizáciou stojí spoločnosť Staré Mesto Investment s.r.o. zo skupiny ECE European City Estates, ktorá sa dlhodobo venuje investíciám do prémiových nehnuteľností v centrách európskych miest.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Flexi kancelárie našli prémiovú adresu v Starom Meste © SITA Všetky práva vyhradené.
Firmy aj naďalej vyhľadávajú flexibilitu, no čoraz väčší dôraz kladú na súkromie, kvalitné pracovné prostredie a atraktívnu adresu. Podľa správy Colliers Flexpansion 2025 sa trh postupne presúva od veľkých coworkingových priestorov k menším, plne manažovaným kanceláriám v prémiových mestských lokalitách.
Tento posun je viditeľný aj v metropolách ako Viedeň či Praha, kde investori premieňajú historické paláce v centrách na moderné flexibilné pracoviská. Bratislava na tento vývoj nadväzuje a predstavuje nový kancelársky koncept v Starom Meste - Parkan Flexi Offices.
Ide o prvé individuálne flexibilné kancelárie, ktoré otvorili v historickej budove na Hviezdoslavovom námestí 13. Koncept je určený menším tímom, ktoré hľadajú reprezentatívnu adresu bez potreby viazať sa na dlhodobý nájom.
Nájomcovia majú okrem uzamykateľných kancelárií k dispozícii zdieľanú lounge zónu s vybavenou kuchynkou a smart office riešenia vrátane vysokorýchlostného internetu. Minimálna dĺžka nájmu je šesť mesiacov, pričom cena začína od 399 eur bez DPH mesačne vrátane energií a prevádzkových nákladov.
"Cieľom bolo vytvoriť efektívne a inšpiratívne priestory, ktoré prepájajú prácu s mestským životom vo výnimočnej lokalite," uvádza Dejan Mansfeld-Rupnik z ECE European City Estates.
Po dokončení ďalších etáp Parkan Flexi Offices ponúkne približne 1 100 m² súkromných flexibilných kancelárií. Za realizáciou stojí spoločnosť Staré Mesto Investment s.r.o. zo skupiny ECE European City Estates, ktorá sa dlhodobo venuje investíciám do prémiových nehnuteľností v centrách európskych miest.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Flexi kancelárie našli prémiovú adresu v Starom Meste © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Staré mesto
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