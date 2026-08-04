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04. augusta 2026
Brusel navrhuje kompromis pri školnom v Británii, chce odblokovať rokovania po brexite
Európska komisia je pripravená ustúpiť v spore o výšku školného pre študentov z členských štátov EÚ na britských univerzitách. Kompromis má pomôcť odblokovať rokovania o prehĺbení vzťahov medzi Európskou ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Európska komisia je pripravená ustúpiť v spore o výšku školného pre študentov z členských štátov EÚ na britských univerzitách. Kompromis má pomôcť odblokovať rokovania o prehĺbení vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.
Európska komisia zvažuje kompromisné riešenie v otázke školného pre študentov z členských štátov EÚ na britských univerzitách, ktoré patrí medzi hlavné prekážky pri rokovaniach o obnovení užších vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami o tom informoval portál Politico.
EÚ pôvodne požadovala, aby študenti z členských štátov platili na britských vysokých školách rovnaké školné ako domáci študenti, teda približne 9 790 libier ročne. Britská vláda však tento návrh odmieta, keďže univerzity sú podľa nej závislé od vyšších poplatkov, ktoré platia zahraniční študenti. Podľa zdrojov sa teraz v Bruseli diskutuje o modeli, podľa ktorého by študenti z EÚ platili viac ako britskí študenti, no menej ako ostatní zahraniční študenti.
Nie je však isté, či s takýmto kompromisom budú súhlasiť všetky členské štáty EÚ. Požiadavku na domáce sadzby školného totiž podľa informácií Politica presadili členské krajiny do rokovaní až v ich neskoršej fáze. Európska komisia sa k priebehu rokovaní odmietla vyjadriť.
Otázka školného je súčasťou širšieho balíka rokovaní, ktoré zahŕňajú aj dohodu o obchode s potravinami, prepojenie systémov obchodovania s emisnými kvótami a program mobility mladých ľudí. Brusel trvá na tom, že všetky tieto dohody musia byť schválené spoločne a nemožno ich uzatvárať oddelene.
Pôvodne sa mali rokovania zavŕšiť na summite EÚ a Spojeného kráľovstva v júli, ten však odložili po rezignácii britského premiéra Keira Starmera. Jeho nástupca Andy Burnham aj predstavitelia EÚ deklarovali záujem uskutočniť stretnutie ešte tento rok. Podľa predstaviteľov oboch strán sa ako najpravdepodobnejší termín javí október alebo november. Novým britským ministrom zodpovedným za vzťahy s EÚ sa medzitým stal Hamish Falconer, ktorý už rokoval s eurokomisárom pre obchod Marošom Šefčovičom.
Zdroj: SITA.sk - Brusel navrhuje kompromis pri školnom v Británii, chce odblokovať rokovania po brexite © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia zvažuje kompromisné riešenie v otázke školného pre študentov z členských štátov EÚ na britských univerzitách, ktoré patrí medzi hlavné prekážky pri rokovaniach o obnovení užších vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami o tom informoval portál Politico.
EÚ pôvodne požadovala, aby študenti z členských štátov platili na britských vysokých školách rovnaké školné ako domáci študenti, teda približne 9 790 libier ročne. Britská vláda však tento návrh odmieta, keďže univerzity sú podľa nej závislé od vyšších poplatkov, ktoré platia zahraniční študenti. Podľa zdrojov sa teraz v Bruseli diskutuje o modeli, podľa ktorého by študenti z EÚ platili viac ako britskí študenti, no menej ako ostatní zahraniční študenti.
Nie je však isté, či s takýmto kompromisom budú súhlasiť všetky členské štáty EÚ. Požiadavku na domáce sadzby školného totiž podľa informácií Politica presadili členské krajiny do rokovaní až v ich neskoršej fáze. Európska komisia sa k priebehu rokovaní odmietla vyjadriť.
Otázka školného je súčasťou širšieho balíka rokovaní, ktoré zahŕňajú aj dohodu o obchode s potravinami, prepojenie systémov obchodovania s emisnými kvótami a program mobility mladých ľudí. Brusel trvá na tom, že všetky tieto dohody musia byť schválené spoločne a nemožno ich uzatvárať oddelene.
Pôvodne sa mali rokovania zavŕšiť na summite EÚ a Spojeného kráľovstva v júli, ten však odložili po rezignácii britského premiéra Keira Starmera. Jeho nástupca Andy Burnham aj predstavitelia EÚ deklarovali záujem uskutočniť stretnutie ešte tento rok. Podľa predstaviteľov oboch strán sa ako najpravdepodobnejší termín javí október alebo november. Novým britským ministrom zodpovedným za vzťahy s EÚ sa medzitým stal Hamish Falconer, ktorý už rokoval s eurokomisárom pre obchod Marošom Šefčovičom.
Zdroj: SITA.sk - Brusel navrhuje kompromis pri školnom v Británii, chce odblokovať rokovania po brexite © SITA Všetky práva vyhradené.
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