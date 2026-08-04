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04. augusta 2026
Žilinka skritizoval postup polície pri prípade starostky Malatinej, uložil nápravné opatrenia
Tagy: Alkohol dychová skúška Generálny prokurátor Jazda pod vplyvom alkoholu návykové látky Obvinenie Policajti Priestupky Prokuratúra Starostka
Generálny prokurátor Maroš Žilinka skonštatoval, že postup polície a prokurátora pri prepustení starostky Malatinej Tatiany Červeňovej nebol v súlade so zákonom.
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4.8.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka skonštatoval, že postup polície a prokurátora pri prepustení starostky Malatinej Tatiany Červeňovej nebol v súlade so zákonom.
Generálna prokuratúra SR preskúmala trestnú vec, v ktorej je starostka obce Malatiná (okres Dolný Kubín) Tatiana Červeňová obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako na sociálnej sieti informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, po preskúmaní veci dospel k záveru, že postup orgánov činných v trestnom konaní, teda policajta a prokurátora Okresnej prokuratúry Dolný Kubín, po tom, čo bola obmedzená osobná sloboda vodičky, ktorá sa odmietla podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu, a následne bola prepustená zo zadržania z dôvodu absencie dôvodov väzby, nebol v súlade so zákonom.
„Orgány činné v trestnom konaní pri posudzovaní väzobných dôvodov úplne odignorovali priestupkovú minulosť vodičky,“ vyhlásil Žilinka s tým, že dotyčná sa od roku 2020 dopustila 11 priestupkov na úseku dopravy, z toho dva priestupky spočívali v jazde menovanej pod vplyvom alkoholu, za čo jej boli uložené aj sankcie zákazu činnosti, naposledy zákaz činnosti od 25. mája 2022 v trvaním 30 mesiacov.
„Práve tieto skutočnosti s ohľadom na špecifický charakter stíhaného prečinu svedčili o existencii dôvodnej obavy z pokračovania v obdobnom konaní,“ skonštatoval generálny prokurátor. Nezohľadnenie priestupkovej minulosti vodičky malo podľa Žilinku za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod a negatívne zaťažilo ďalší procesný postup orgánov činných v trestnom konaní.
Takýto prístup orgánov činných v trestnom konaní podľa generálneho prokurátora neprispieva k prehlbovaniu úcty občanov k právu a spravodlivosti. „Preto som 28. júla krajskému prokurátorovi v Žiline uložil prijať účinné opatrenia, aby k obdobným nezákonným postupom v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vyvodil zodpovednosť,“ dodal Žilinka.
Starostku Malatinej v okrese Dolný Kubín Tatianu Červeňovú (Hlas-SD) podľa medializovaných informácii 12. júla zadržali po tom, ako sa odmietla podrobiť dychovej skúške na alkohol. Podľa denníka Sme však nemala s políciou opletačky pre alkohol prvý raz.
Ani nie po 12 hodinách po zadržaní ju policajti napriek tomu údajne na podnet prokurátora prepustili na slobodu. Denník tiež uviedol, že starostka bola vždy, keď ju policajti riešili, drzá a arogantná.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka skritizoval postup polície pri prípade starostky Malatinej, uložil nápravné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálna prokuratúra SR preskúmala trestnú vec, v ktorej je starostka obce Malatiná (okres Dolný Kubín) Tatiana Červeňová obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako na sociálnej sieti informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, po preskúmaní veci dospel k záveru, že postup orgánov činných v trestnom konaní, teda policajta a prokurátora Okresnej prokuratúry Dolný Kubín, po tom, čo bola obmedzená osobná sloboda vodičky, ktorá sa odmietla podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu, a následne bola prepustená zo zadržania z dôvodu absencie dôvodov väzby, nebol v súlade so zákonom.
Minulosť vodičky
„Orgány činné v trestnom konaní pri posudzovaní väzobných dôvodov úplne odignorovali priestupkovú minulosť vodičky,“ vyhlásil Žilinka s tým, že dotyčná sa od roku 2020 dopustila 11 priestupkov na úseku dopravy, z toho dva priestupky spočívali v jazde menovanej pod vplyvom alkoholu, za čo jej boli uložené aj sankcie zákazu činnosti, naposledy zákaz činnosti od 25. mája 2022 v trvaním 30 mesiacov.
„Práve tieto skutočnosti s ohľadom na špecifický charakter stíhaného prečinu svedčili o existencii dôvodnej obavy z pokračovania v obdobnom konaní,“ skonštatoval generálny prokurátor. Nezohľadnenie priestupkovej minulosti vodičky malo podľa Žilinku za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod a negatívne zaťažilo ďalší procesný postup orgánov činných v trestnom konaní.
Takýto prístup orgánov činných v trestnom konaní podľa generálneho prokurátora neprispieva k prehlbovaniu úcty občanov k právu a spravodlivosti. „Preto som 28. júla krajskému prokurátorovi v Žiline uložil prijať účinné opatrenia, aby k obdobným nezákonným postupom v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vyvodil zodpovednosť,“ dodal Žilinka.
Opletačky s alkoholom
Starostku Malatinej v okrese Dolný Kubín Tatianu Červeňovú (Hlas-SD) podľa medializovaných informácii 12. júla zadržali po tom, ako sa odmietla podrobiť dychovej skúške na alkohol. Podľa denníka Sme však nemala s políciou opletačky pre alkohol prvý raz.
Ani nie po 12 hodinách po zadržaní ju policajti napriek tomu údajne na podnet prokurátora prepustili na slobodu. Denník tiež uviedol, že starostka bola vždy, keď ju policajti riešili, drzá a arogantná.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka skritizoval postup polície pri prípade starostky Malatinej, uložil nápravné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Alkohol dychová skúška Generálny prokurátor Jazda pod vplyvom alkoholu návykové látky Obvinenie Policajti Priestupky Prokuratúra Starostka
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