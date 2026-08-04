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04. augusta 2026

Šmyhaľ: Útoky na energetickú infraštruktúru rozhodnú o podobe budúcich mierových rokovaní s Moskvou


Tagy: energetická infraštruktúra Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Vojna na Ukrajine

Ukrajina dúfa, že kombinácia útokov na energetické zariadenia a sankcií prinúti Vladimira Putina ukončiť vojnu už na jeseň. Ukrajina verí, že jej útoky na



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belgium_nato_defense_ministers_83036 scaled 4.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajina dúfa, že kombinácia útokov na energetické zariadenia a sankcií prinúti Vladimira Putina ukončiť vojnu už na jeseň.


Ukrajina verí, že jej útoky na ruské rafinérie by mohli ukončiť vojnu už na jeseň, no zároveň sa pripravuje na ďalšiu vlnu ruských úderov proti svojmu energetickému sektoru počas zimy, povedal pre portál POLITICO ukrajinský vicepremiér a minister energetiky Denys Šmyhaľ. Kyjev a Moskva vedú energetickú vojnu, ktorej výsledok bude podľa neho rozhodujúci pre budúce mierové rokovania.

„Putin chce doraziť náš energetický systém a vykoľajiť ekonomiku aj výrobu zbraní,“ uviedol Šmyhaľ v exkluzívnom rozhovore zo svojej kancelárie v ukrajinskom hlavnom meste. „Dúfa tiež, že sa naša spoločnosť v zime zlomí vyčerpaním a prinúti vedenie podpísať kapituláciu.“

Zima bude opäť ťažká


Kyjev odpovedá kampaňou dlhodobých úderov na ruské rafinérie, ktoré podľa Šmyhaľa vyradili približne 40 percent primárnej kapacity a Rusku spôsobujú rastúce problémy s nedostatkom pohonných hmôt. Ukrajina dúfa, že kombinácia útokov a energetických sankcií prinúti Vladimira Putina ukončiť vojnu už na jeseň. Ak sa tak nestane, krajinu čaká opakovanie minuloročných zimných útokov, ktoré uvrhli mestá do mrazivej tmy.

Cieľom Ruska je teraz zničiť naše zásobovanie vodou. Minulú zimu útočili na elektrinu a kúrenie, no dalo sa prežiť, ak ste mali plyn a vodu,“ povedal Šmyhaľ. Bez vody a kanalizácie je podľa neho prežitie dlhšie než tri dni veľmi ťažké.

Útoky na energetiku sú prioritou


Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok zdôraznil, že pokračujúce údery na ruské energetické ciele spolu so sprísnenými sankciami sú prioritou, ktorá má „nechať Rusku jedinú alternatívu – mier“. „Ale jasne chápeme, s kým máme do činenia, a že Putin dúfa, že túto vojnu ešte viac natiahne,“ varoval ukrajinský líder pred zimnou energetickou vojnou.

Okrem protivzdušnej obrany Ukrajina zároveň posilňuje odolnosť energetiky a infraštruktúry. Buduje ochranné kryty pre elektrické, vodné a plynové zásobníky, rozmiestňuje modulové kotolne a generátory, ktoré sú menšie a rozptýlenejšie než klasické elektrárne.

Pred Ruskou anexiou Krymu v roku 2014 Ukrajina vyrábala 54,5 GW elektriny, po začiatku plnohodnotnej vojny jej produkcia klesla na 32 GW. Po tohtoročných zimných útokoch je výroba len na úrovni okolo 12 GW, čo spôsobuje výpadky naprieč krajinou. „Rusi zničili alebo poškodili viac než 80 percent našej výroby elektriny,“ dodal Šmyhaľ.


Zdroj: SITA.sk - Šmyhaľ: Útoky na energetickú infraštruktúru rozhodnú o podobe budúcich mierových rokovaní s Moskvou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetická infraštruktúra Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Vojna na Ukrajine
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