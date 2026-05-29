Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
Islandský režisér, slovenská scenáristka a maďarský filmový kritik. Porota Medzinárodnej súťaže hraných filmov
Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film predstavuje zloženie poroty Medzinárodnej súťaže celovečerných hraných filmov na svojom 32. ročníku, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach. Hrané filmy budú hodnotiť islandský režisér a scenárista Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, slovenská scenáristka a dramaturgička Barbora Námerová a maďarský filmový kritik a festivalový dramaturg Géza Csákvári.
Medzinárodná súťaž celovečerných hraných filmov je jednou zo štyroch súťažných sekcií festivalu. V každej z nich — hraných filmov, stredoeurópskych filmov, krátkych filmov a FIPRESCI — udeľuje porota cenu Modrého anjela. Spolu sa tak na festivale odovzdávajú štyri Modré anjely.
"Porotu hraných filmov sme zostavili tak, aby v nej boli zastúpené rôzne profesie a skúsenosti. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson je režisér, ktorého filmy sa premietali v Benátkach aj v Toronte a ktorého debut bol predlohou hollywoodskeho remaku. Barbora Námerová je scenáristka, ktorej texty získali Zlatého leoparda v Locarne aj hlavnú cenu na Serial Killer. A Géza Csákvári je filmový kritik a umelecký riaditeľ festivalu CineFest Miskolc, ktorý už vyše dvadsať rokov mapuje európsku kinematografiu," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson – režisér, ktorého debut inšpiroval Hollywood
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Island) je režisér a scenárista. Filmové vzdelanie získal na prestížnej Columbia University v New Yorku. Jeho celovečerný debut Á annan veg (Either Way, 2011) sa premietal na festivaloch po celom svete a zaujal natoľko, že americký režisér David Gordon Green ho sfilmoval ako Prince Avalanche s Paulom Ruddom a Emilom Hirschom v hlavných úlohách. Po úspechu filmu bol Sigurðsson zaradený medzi desať najsľubnejších európskych režisérov podľa Variety (2012).
Jeho tretí celovečerný film Undir trénu (Pod stromom, 2017), čiernohumorná dráma o susedskom spore, mal svetovú premiéru v súťažnej sekcii Orizzonti na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a bol uvedený aj na festivale v Toronte. Film sa stal druhým najúspešnejším islandským filmom roka a bol vybraný ako islandský kandidát na Oscara za najlepší cudzojazyčný film.
Najnovším filmom Hafsteinna Gunnara Sigurðssona je Northern Comfort (2023), jeho prvý anglickojazyčný projekt. Komédia o skupine ľudí, ktorí sa pokúšajú prekonať strach z lietania, mala svetovú premiéru na festivale SXSW. Film s medzinárodným obsadením vrátane Timothyho Spalla sa distribuoval do viacerých krajín.
Barbora Námerová – scenáristka ocenená v Locarne aj na Berlinale
Barbora Námerová (Slovensko) je scenáristka a dramaturgička. Vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na pražskej FAMU (Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení). Žije a tvorí v Prahe.
Jej scenáristický debut Špina (2017, réžia Tereza Nvotová) mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame a získal Cenu českých filmových kritikov za najlepší film roku 2017. Film Svetlonoc (2022), na ktorom sa podieľala ako spoluautorka scenára s Terezou Nvotovou, získal Zlatého leoparda na filmovom festivale v Locarne — najvyššie ocenenie jedného z najstarších filmových festivalov na svete.
V roku 2025 spolupracovala s Terezou Nvotovou ako dramaturgička na filme Otec, ktorý bol uvedený na filmovom festivale v Benátkach. Ako hlavná scenáristka vytvorila šesťdielnú dramatickú sériu Monyová (2025, réžia Zuzana Kirchnerová), ktorá získala hlavnú cenu Primetime Killer na festivale Serial Killer a bola zaradená do výberu Berlinale Series Market 2026.
Géza Csákvári – filmový kritik a umelecký riaditeľ CineFestu Miskolc
Géza Csákvári (Maďarsko) je filmový kritik, novinár a festivalový dramaturg. Magisterské štúdium divadelných vied ukončil v roku 1999. Ako novinár špecializujúci sa na film pôsobí tridsať rokov — píše pre popredný maďarský denník Népszava a najväčší maďarský filmový magazín VOX. Pravidelne pokrýva najvýznamnejšie svetové filmové festivaly vrátane Sundance, Berlinale, Cannes, Karlových Varov a Benátok.
Od roku 2009 pôsobí ako umelecký riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu CineFest Miskolc, jedného z najvýznamnejších filmových podujatí v Maďarsku. Je členom Medzinárodnej federácie filmových kritikov (FIPRESCI), Európskej filmovej akadémie a hlasujúcim členom Zlatých glóbusov.
Zaujímavosti o porote
Porota hraných filmov na IFF Art Film 2026 spája tri odlišné perspektívy filmového sveta. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson je režisér, ktorý pozná cestu filmu od scenára cez kameru až po festivalovú premiéru — jeho filmy sa premietali v Benátkach, Toronte aj na SXSW. Barbora Námerová prináša pohľad scenáristky a dramaturgičky, ktorej texty formujú príbehy od ich počiatku — práve scenár je prvý element, ktorý porota pri hodnotení filmov posudzuje. A Géza Csákvári ako dlhoročný umelecký riaditeľ festivalu CineFest Miskolc a filmový kritik denne pracuje s otázkou, čo robí film výnimočným. Porota tak pokrýva celý reťazec od tvorby cez text až po kritickú reflexiu.
Medzinárodná súťaž celovečerných hraných filmov je jednou zo súťažných sekcií filmového festivalu v Košiciach. 32. ročník IFF Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026. Viac informácií o festivale nájdete na www.iffartfilm.com. Cinepassy je možné zakúpiť na stránke aff.cinepass.sk.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.;
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.;
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond;
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV;
Automotive partner: AUTO-VALAS;
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach;
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp;
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Julius Meinl, Aupark Shopping Center Košice;
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk;
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Letisko Košice, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, MIHYRING;
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, Macarons Košice.
