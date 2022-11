Európska únia pripravuje deviaty balík sankcií voči Rusku, oznámila von der Leyenová

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) pripravuje deviaty balík sankcií voči Rusku v reakcii na útoky Moskvy na Ukrajine. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas návštevy Fínska.„Tvrdo pracujeme na tom, aby sme zasiahli Rusko tam, kde to bolí, aby sme ešte viac otupili jeho kapacitu viesť vojnu na Ukrajine. Môžem dnes oznámiť, že pracujeme plnou rýchlosťou na deviatom balíku sankcií," povedala šéfa EK.„A verím, že veľmi skoro schválime globálny cenový strop na ruskú ropu spolu s G7 a ďalšími veľkými partnermi. Nebudeme oddychovať, kým Ukrajina nezvíťazí nad Putinom a jeho nezákonnou a barbarskou vojnou," uviedla Ursula von der Leyenová . Informuje o tom web The Guardian.