Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 18.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. októbra 2026

Brusel odsúdil násilie osadníkov voči svojim diplomatom, novinárom aj Palestínčanom na Západnom brehu


Tagy: Diplomati EEAS Európska služba pre vonkajšiu činnosť Európska únia Izraelskí osadníci Západný breh Jordánu Židovskí osadníci

Násilie v oblasti sa stupňuje pred izraelskými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Súčasne prebieha každoročný zber olív, ktorý je opakovane sprevádzaný konfliktmi medzi palestínskymi farmármi a ...



Zdieľať
israel_palestinians_west_bank_12849 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Násilie v oblasti sa stupňuje pred izraelskými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Súčasne prebieha každoročný zber olív, ktorý je opakovane sprevádzaný konfliktmi medzi palestínskymi farmármi a izraelskými osadníkmi.


Európska únia (EÚ) v nedeľu dôrazne odsúdila útok izraelských osadníkov na európskych diplomatov na Západnom brehu Jordánu a vyzvala Izrael, aby postavil páchateľov pred súd.

EÚ dôrazne odsudzuje najnovšie útoky násilných osadníkov na Západnom brehu Jordánu vrátane útokov na európskych diplomatov,“ uviedla Európska služba pre vonkajšiu činnosť vo vyhlásení.

Brusel požaduje ochranu Palestínčanov aj novinárov


Diplomatická služba zároveň požaduje vyvodenie „plnej zodpovednosti za tieto činy a prijatie účinných opatrení na zabránenie pokračujúcemu násiliu a násilnému šikanovaniu Palestínčanov“, a to aj počas prebiehajúcej sezóny zberu olív. Rovnakú ochranu podľa nej potrebujú aj novinári.

Vyzývame Izrael, aby v plnom rozsahu dodržiaval medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a aby zastavil rozširovanie osád,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Zber olív poznačený násilím


V sobotu skupina izraelských osadníkov napadla konvoj európskych diplomatov na Západnom brehu Jordánu a zbila francúzskeho starostu, ktorý oblasť navštívil. Incident sa odohral deň po útoku osadníkov na fotografku amerického denníka The Washington Post, ktorá utrpela zlomeniny stavcov.

Násilie v oblasti sa stupňuje pred izraelskými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Súčasne prebieha každoročný zber olív, ktorý je opakovane sprevádzaný konfliktmi medzi palestínskymi farmármi a izraelskými osadníkmi.


Zdroj: SITA.sk - Brusel odsúdil násilie osadníkov voči svojim diplomatom, novinárom aj Palestínčanom na Západnom brehu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diplomati EEAS Európska služba pre vonkajšiu činnosť Európska únia Izraelskí osadníci Západný breh Jordánu Židovskí osadníci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý chce zachrániť Poliklinku Tehelná
<< predchádzajúci článok
Rabujúci vo Francúzsku poškodili viac než 1 500 obchodov a prevádzok, škody sa šplhajú k stovkám miliónov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 