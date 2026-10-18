|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 18.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lukáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. októbra 2026
Brusel odsúdil násilie osadníkov voči svojim diplomatom, novinárom aj Palestínčanom na Západnom brehu
Tagy: Diplomati EEAS Európska služba pre vonkajšiu činnosť Európska únia Izraelskí osadníci Západný breh Jordánu Židovskí osadníci
Násilie v oblasti sa stupňuje pred izraelskými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Súčasne prebieha každoročný zber olív, ktorý je opakovane sprevádzaný konfliktmi medzi palestínskymi farmármi a ...
Zdieľať
18.10.2026 (SITA.sk) - Násilie v oblasti sa stupňuje pred izraelskými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Súčasne prebieha každoročný zber olív, ktorý je opakovane sprevádzaný konfliktmi medzi palestínskymi farmármi a izraelskými osadníkmi.
Európska únia (EÚ) v nedeľu dôrazne odsúdila útok izraelských osadníkov na európskych diplomatov na Západnom brehu Jordánu a vyzvala Izrael, aby postavil páchateľov pred súd.
„EÚ dôrazne odsudzuje najnovšie útoky násilných osadníkov na Západnom brehu Jordánu vrátane útokov na európskych diplomatov,“ uviedla Európska služba pre vonkajšiu činnosť vo vyhlásení.
Diplomatická služba zároveň požaduje vyvodenie „plnej zodpovednosti za tieto činy a prijatie účinných opatrení na zabránenie pokračujúcemu násiliu a násilnému šikanovaniu Palestínčanov“, a to aj počas prebiehajúcej sezóny zberu olív. Rovnakú ochranu podľa nej potrebujú aj novinári.
„Vyzývame Izrael, aby v plnom rozsahu dodržiaval medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a aby zastavil rozširovanie osád,“ uvádza sa vo vyhlásení.
V sobotu skupina izraelských osadníkov napadla konvoj európskych diplomatov na Západnom brehu Jordánu a zbila francúzskeho starostu, ktorý oblasť navštívil. Incident sa odohral deň po útoku osadníkov na fotografku amerického denníka The Washington Post, ktorá utrpela zlomeniny stavcov.
Násilie v oblasti sa stupňuje pred izraelskými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Súčasne prebieha každoročný zber olív, ktorý je opakovane sprevádzaný konfliktmi medzi palestínskymi farmármi a izraelskými osadníkmi.
Zdroj: SITA.sk - Brusel odsúdil násilie osadníkov voči svojim diplomatom, novinárom aj Palestínčanom na Západnom brehu © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v nedeľu dôrazne odsúdila útok izraelských osadníkov na európskych diplomatov na Západnom brehu Jordánu a vyzvala Izrael, aby postavil páchateľov pred súd.
„EÚ dôrazne odsudzuje najnovšie útoky násilných osadníkov na Západnom brehu Jordánu vrátane útokov na európskych diplomatov,“ uviedla Európska služba pre vonkajšiu činnosť vo vyhlásení.
Brusel požaduje ochranu Palestínčanov aj novinárov
Diplomatická služba zároveň požaduje vyvodenie „plnej zodpovednosti za tieto činy a prijatie účinných opatrení na zabránenie pokračujúcemu násiliu a násilnému šikanovaniu Palestínčanov“, a to aj počas prebiehajúcej sezóny zberu olív. Rovnakú ochranu podľa nej potrebujú aj novinári.
„Vyzývame Izrael, aby v plnom rozsahu dodržiaval medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a aby zastavil rozširovanie osád,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Zber olív poznačený násilím
V sobotu skupina izraelských osadníkov napadla konvoj európskych diplomatov na Západnom brehu Jordánu a zbila francúzskeho starostu, ktorý oblasť navštívil. Incident sa odohral deň po útoku osadníkov na fotografku amerického denníka The Washington Post, ktorá utrpela zlomeniny stavcov.
Násilie v oblasti sa stupňuje pred izraelskými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Súčasne prebieha každoročný zber olív, ktorý je opakovane sprevádzaný konfliktmi medzi palestínskymi farmármi a izraelskými osadníkmi.
Zdroj: SITA.sk - Brusel odsúdil násilie osadníkov voči svojim diplomatom, novinárom aj Palestínčanom na Západnom brehu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diplomati EEAS Európska služba pre vonkajšiu činnosť Európska únia Izraelskí osadníci Západný breh Jordánu Židovskí osadníci
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý chce zachrániť Poliklinku Tehelná
Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý chce zachrániť Poliklinku Tehelná
<< predchádzajúci článok
Rabujúci vo Francúzsku poškodili viac než 1 500 obchodov a prevádzok, škody sa šplhajú k stovkám miliónov
Rabujúci vo Francúzsku poškodili viac než 1 500 obchodov a prevádzok, škody sa šplhajú k stovkám miliónov