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18. októbra 2026
Rabujúci vo Francúzsku poškodili viac než 1 500 obchodov a prevádzok, škody sa šplhajú k stovkám miliónov
Tagy: francúzsky minister vnútra Protivládne demonštrácie Protivládne protesty Rabovanie Rabovanie obchodov
Minister vnútra zároveň informoval, že pri nepokojoch utrpelo zranenia približne 500 policajtov, hasičov a zdravotníkov. Francúzske úrady po víkendových násilnostiach počas protestov proti rastúcim ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra zároveň informoval, že pri nepokojoch utrpelo zranenia približne 500 policajtov, hasičov a zdravotníkov.
Francúzske úrady po víkendových násilnostiach počas protestov proti rastúcim životným nákladom zadržali po celej krajine viac ako 1 800 ľudí, ktorí sa dopustili násilností a rabovania v obchodoch, oznámil v nedeľu minister vnútra Laurent Nuňez.
„Bolo zadržaných 1 800 ľudí a teraz prebieha vyšetrovanie s cieľom identifikovať páchateľov týchto činov a postaviť ich pred spravodlivosť,“ uviedol Nuňez na sociálnej sieti X.
Násilnosti, ktoré vypukli po masových protestoch proti rastúcim životným nákladom, zasiahli Paríž, Marseille, Lyon, Bordeaux a ďalšie francúzske mestá. Predchádzali im štyri týždne študentských protestov proti podmienkam na stredných školách, ktoré sa miestami takisto zvrhli na násilných stretov.
Nuňez obvinil zo stretov s políciou, podpaľačstva, vandalizmu a rozsiahleho rabovania obchodov „niekoľko tisíc ultraľavicových osôb“. „Škody na majetku sú značné, najmä pre niekoľko stoviek obchodníkov,“ dodal.
Predseda francúzskeho združenia obchodu a maloobchodu Alexandre Bompard uviedol, že počas víkendu bolo poškodených približne 1 500 obchodov a prevádzok, pričom mnohé z nich boli vyrabované. Celkové škody podľa neho dosiahnu „stovky miliónov eur“, presný rozsah však zatiaľ nie je možné vyčísliť.
Minister vnútra zároveň informoval, že pri nepokojoch utrpelo zranenia približne 500 policajtov, hasičov a zdravotníkov. Upozornil však, že tento počet sa ešte môže zmeniť.
Zdroj: SITA.sk - Rabujúci vo Francúzsku poškodili viac než 1 500 obchodov a prevádzok, škody sa šplhajú k stovkám miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzske úrady po víkendových násilnostiach počas protestov proti rastúcim životným nákladom zadržali po celej krajine viac ako 1 800 ľudí, ktorí sa dopustili násilností a rabovania v obchodoch, oznámil v nedeľu minister vnútra Laurent Nuňez.
„Bolo zadržaných 1 800 ľudí a teraz prebieha vyšetrovanie s cieľom identifikovať páchateľov týchto činov a postaviť ich pred spravodlivosť,“ uviedol Nuňez na sociálnej sieti X.
Násilnosti, ktoré vypukli po masových protestoch proti rastúcim životným nákladom, zasiahli Paríž, Marseille, Lyon, Bordeaux a ďalšie francúzske mestá. Predchádzali im štyri týždne študentských protestov proti podmienkam na stredných školách, ktoré sa miestami takisto zvrhli na násilných stretov.
Nuňez obvinil zo stretov s políciou, podpaľačstva, vandalizmu a rozsiahleho rabovania obchodov „niekoľko tisíc ultraľavicových osôb“. „Škody na majetku sú značné, najmä pre niekoľko stoviek obchodníkov,“ dodal.
Predseda francúzskeho združenia obchodu a maloobchodu Alexandre Bompard uviedol, že počas víkendu bolo poškodených približne 1 500 obchodov a prevádzok, pričom mnohé z nich boli vyrabované. Celkové škody podľa neho dosiahnu „stovky miliónov eur“, presný rozsah však zatiaľ nie je možné vyčísliť.
Minister vnútra zároveň informoval, že pri nepokojoch utrpelo zranenia približne 500 policajtov, hasičov a zdravotníkov. Upozornil však, že tento počet sa ešte môže zmeniť.
Zdroj: SITA.sk - Rabujúci vo Francúzsku poškodili viac než 1 500 obchodov a prevádzok, škody sa šplhajú k stovkám miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: francúzsky minister vnútra Protivládne demonštrácie Protivládne protesty Rabovanie Rabovanie obchodov
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