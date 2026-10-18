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18. októbra 2026
Odpor Kyjeva nič nemení na vojenských cieľoch Moskvy, vyhlásil kremeľský hovorca po najväčšom ukrajinskom útoku na Petrohrad
Tagy: Kremeľ ruská rafinéria ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
Útok na Putinove rodné mesto prišiel deň potom, ako Zelenskyj kritizoval rozhodnutie amerického prezidenta pozastaviť uplatňovanie nových sankcií voči Rusku. Rozsiahle
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18.10.2026 (SITA.sk) - Útok na Putinove rodné mesto prišiel deň potom, ako Zelenskyj kritizoval rozhodnutie amerického prezidenta pozastaviť uplatňovanie nových sankcií voči Rusku.
Rozsiahle ukrajinské útoky na ruské mestá nezmenia ciele Moskvy vo vojne proti Ukrajine, vyhlásil v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potom, ako Ukrajina podnikla podľa ruských úradov najväčší dronový útok na Petrohrad od začiatku vojny v roku 2022.
„Kyjevský režim kladie odpor, ale to nemôže zmeniť vývoj udalostí,“ povedal Peskov ruským médiám.
Ukrajinské drony podľa ruských predstaviteľov zasiahli petrohradský ropný terminál, sklad pohonných hmôt Ručji a viaceré priemyselné sklady. Petrohradský gubernátor uviedol, že pri útoku zahynul jeden človek a ďalších päť hospitalizovali. Poškodených bolo aj 12 obytných blokov a úrady obmedzili prevádzku letiska Pulkovo.
Ukrajina v nedeľu čelila ďalším ruským útokom na energetickú infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že údery zasiahli elektrické rozvodne v štyroch ukrajinských regiónoch a desaťtisíce domácností zostali bez elektriny.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Ukrajinské úrady informovali, že pri nedeľňajších útokoch zahynuli najmenej traja ľudia. Medzi obeťami je 27-ročná žena v Záporoží a ďalšie dve osoby vo Volynskej oblasti na západe krajiny pri hraniciach s Poľskom.
Útok na Petrohrad prišiel deň potom, ako Zelenskyj kritizoval rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť uplatňovanie nových sankcií voči Rusku.
„Amerika by mala vidieť, že Rusko neprijíma žiadne recipročné kroky v reakcii na zmiernenie sankcií alebo uzatvorené dohody,“ vyhlásil v nedeľu Zelenskyj. „Naopak, každý signál, ktorý im umožňuje zarábať peniaze, považujú za potvrdenie, že sa im oplatilo staviť na vojnu a môžu v nej pokračovať.“
„Práve Rusko musí čeliť tlaku, aby mal mier šancu,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Odpor Kyjeva nič nemení na vojenských cieľoch Moskvy, vyhlásil kremeľský hovorca po najväčšom ukrajinskom útoku na Petrohrad © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahle ukrajinské útoky na ruské mestá nezmenia ciele Moskvy vo vojne proti Ukrajine, vyhlásil v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potom, ako Ukrajina podnikla podľa ruských úradov najväčší dronový útok na Petrohrad od začiatku vojny v roku 2022.
„Kyjevský režim kladie odpor, ale to nemôže zmeniť vývoj udalostí,“ povedal Peskov ruským médiám.
Terminál a sklady
Ukrajinské drony podľa ruských predstaviteľov zasiahli petrohradský ropný terminál, sklad pohonných hmôt Ručji a viaceré priemyselné sklady. Petrohradský gubernátor uviedol, že pri útoku zahynul jeden človek a ďalších päť hospitalizovali. Poškodených bolo aj 12 obytných blokov a úrady obmedzili prevádzku letiska Pulkovo.
Ukrajina v nedeľu čelila ďalším ruským útokom na energetickú infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že údery zasiahli elektrické rozvodne v štyroch ukrajinských regiónoch a desaťtisíce domácností zostali bez elektriny.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Bez tlaku na Moskvu nemá mier šancu
Ukrajinské úrady informovali, že pri nedeľňajších útokoch zahynuli najmenej traja ľudia. Medzi obeťami je 27-ročná žena v Záporoží a ďalšie dve osoby vo Volynskej oblasti na západe krajiny pri hraniciach s Poľskom.
Útok na Petrohrad prišiel deň potom, ako Zelenskyj kritizoval rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť uplatňovanie nových sankcií voči Rusku.
„Amerika by mala vidieť, že Rusko neprijíma žiadne recipročné kroky v reakcii na zmiernenie sankcií alebo uzatvorené dohody,“ vyhlásil v nedeľu Zelenskyj. „Naopak, každý signál, ktorý im umožňuje zarábať peniaze, považujú za potvrdenie, že sa im oplatilo staviť na vojnu a môžu v nej pokračovať.“
„Práve Rusko musí čeliť tlaku, aby mal mier šancu,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Odpor Kyjeva nič nemení na vojenských cieľoch Moskvy, vyhlásil kremeľský hovorca po najväčšom ukrajinskom útoku na Petrohrad © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kremeľ ruská rafinéria ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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