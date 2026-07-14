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14. júla 2026
Brusel otvorill s Ukrajinou ďalšiu kapitolu prístupových rokovaní
Kyjev pokračuje v ceste k členstvu, Brusel zároveň posunul vpred aj rokovania s Moldavskom, Čiernou Horou a Albánskom. Európska únia (EÚ) v ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Kyjev pokračuje v ceste k členstvu, Brusel zároveň posunul vpred aj rokovania s Moldavskom, Čiernou Horou a Albánskom.
Európska únia (EÚ) v utorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku.
Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska.
Ministri pre európske záležitosti členských štátov EÚ sa v Bruseli stretli s ukrajinským partnerom a formálne otvorili rokovania v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky.
Prístupový proces je rozdelený do šiestich tematických okruhov, ktoré pokrývajú zosúlaďovanie legislatívy kandidátskych krajín s pravidlami EÚ v oblastiach od životného prostredia a poľnohospodárstva až po justíciu a vnútorné záležitosti.
Ukrajina, ktorá požiadala o členstvo krátko po začiatku ruskej invázie vo februári 2022, dúfala spolu s Bruselom, že do letnej prestávky sa podarí otvoriť všetkých šesť rokovacích okruhov. Tento cieľ sa však zatiaľ nepodarilo splniť.
„Dnes je super utorok pre rozširovanie Európskej únie,“ vyhlásila eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. „Dnešnú dynamiku teraz musíme pretaviť do konkrétnych výsledkov v praxi,“ dodala.
Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna Hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie EÚ, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročila aj Albánsko.
Zdroj: SITA.sk - Brusel otvorill s Ukrajinou ďalšiu kapitolu prístupových rokovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v utorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku.
Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska.
Stretnutie ministrov
Ministri pre európske záležitosti členských štátov EÚ sa v Bruseli stretli s ukrajinským partnerom a formálne otvorili rokovania v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky.
Prístupový proces je rozdelený do šiestich tematických okruhov, ktoré pokrývajú zosúlaďovanie legislatívy kandidátskych krajín s pravidlami EÚ v oblastiach od životného prostredia a poľnohospodárstva až po justíciu a vnútorné záležitosti.
Cieľ sa nepodarilo splniť
Ukrajina, ktorá požiadala o členstvo krátko po začiatku ruskej invázie vo februári 2022, dúfala spolu s Bruselom, že do letnej prestávky sa podarí otvoriť všetkých šesť rokovacích okruhov. Tento cieľ sa však zatiaľ nepodarilo splniť.
„Dnes je super utorok pre rozširovanie Európskej únie,“ vyhlásila eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. „Dnešnú dynamiku teraz musíme pretaviť do konkrétnych výsledkov v praxi,“ dodala.
Aj ďalší kandidáti
Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna Hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie EÚ, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročila aj Albánsko.
Zdroj: SITA.sk - Brusel otvorill s Ukrajinou ďalšiu kapitolu prístupových rokovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
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