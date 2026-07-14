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14. júla 2026

Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN, voľby nestálych členov budú v roku 2027


Tagy: Diplomacia Kandidatúra Nestáli členovia New York

O nových nestálych členoch Bezpečnostnej rady OSN budú členské štáty rozhodovať najbližšie vo voľbách na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v júni budúceho ...



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746477017_1521514760019551_6445385504160573842_n 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - O nových nestálych členoch Bezpečnostnej rady OSN budú členské štáty rozhodovať najbližšie vo voľbách na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v júni budúceho roka.


Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) na roky 2028 – 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie Spojených národov.

Predstavenie kandidatúry a prezentácia priorít Slovenskej republiky je súčasťou dlhodobej a intenzívnej kampane, ktorú vedieme na všetkých úrovniach ako doma v Bratislave, tak aj na našich zastupiteľských úradoch vrátane Stálej misie SR pri OSN v New Yorku a na všetkých relevantných zahraničných podujatiach, na ktorých sa zúčastňujeme,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Priaznivá východisková pozícia


O nových nestálych členoch Bezpečnostnej rady OSN budú členské štáty rozhodovať najbližšie vo voľbách na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v júni budúceho roka. Na zvolenie je potrebné získať dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich štátov, teda 129 hlasov v prípade hlasovania všetkých členov organizácie. Slovenská republika je pritom v súčasnosti jediným kandidátom Východoeurópskej regionálnej skupiny na miesto v Bezpečnostnej rade OSN, čo pred voľbou predstavuje priaznivú východiskovú pozíciu.

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Prevažná väčšina zo 193 členských krajín OSN už slovenskej kandidatúre vyjadrila podporu. Aj napriek tejto pozitívnej správe sa v tejto fáze musíme ešte viac zamerať a zintenzívniť samotnú kampaň i všetky prípravy,“ zdôraznil Blanár.

Záverečná fáza kandidatúry


Slovenská republika vstupuje do záverečnej fázy kandidatúry s programom postaveným na štyroch prioritách. Zameriava sa na predchádzanie, riešenie a transformáciu ozbrojených konfliktov, ako aj ochranu medzinárodného práva, ľudských práv a humanitárnych otázok. Ďalšou prioritou sú bezpečnostné aspekty strategických zdrojov vrátane energetiky, vody a kritickej infraštruktúry a osobitnú pozornosť venuje bezpečnostným výzvam súvisiacim s digitalizáciou a umelou inteligenciou. Hodnotový rámec slovenskej kandidatúry vystihuje podľa rezortu zahraničia slogan: Rešpekt, Dialóg, Stabilita, Mier.


Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v rokoch 2006 – 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu, pričom slovenská diplomacia už pripravuje odborné zázemie, personálne posilnenie zastúpenia pri OSN v New Yorku i sériu expertných diskusií k prioritám kandidatúry. Slovenská republika je členským štátom Organizácie Spojených národov od roku 1993, pričom do Bezpečnostnej rady OSN kandiduje po tretí raz. Po stiahnutí svojej kandidatúry v roku 1999 v prospech Ukrajiny uspela s kandidatúrou pre roky 2006 – 2007 a po prvý raz tak pôsobila ako nestály člen najstaršej medzinárodnej organizácie.


Blanár v pondelok v New Yorku vystúpil na ministerskej časti Politického fóra na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (HLPF). Na pôde organizácie zároveň vystúpil na neformálnom zasadnutí členov Bezpečnostnej rady OSN venovanom vzťahu medzi prírodnými zdrojmi, mierom a bezpečnosťou. V sídle Organizácie Spojených národov absolvoval zároveň bilaterálne rokovanie s jej generálnym tajomníkom Antóniom Guterresom. Priblížil mu kľúčové pozície kandidatúry Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN a potvrdil našu pripravenosť aktívne prispievať k posilňovaniu medzinárodného mieru, bezpečnosti a dôvery v multilaterálny systém založený na rešpektovaní medzinárodného práva a princípov Charty OSN.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN, voľby nestálych členov budú v roku 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diplomacia Kandidatúra Nestáli členovia New York
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