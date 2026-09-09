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09. septembra 2026

Brusel posiela Španielsku 115 miliónov na ochranu hraníc a návrat migrantov z Ceuty


Tagy: Ceuta Migranti Španielska vláda

Do španielskej exklávy Ceuta prišlo za dva dni z Maroka viac ako 70-tisíc migrantov, pri pokuse o prechod desiatky zahynuli. Európska únia (EÚ) poskytne



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spain_ceuta__8395 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Do španielskej exklávy Ceuta prišlo za dva dni z Maroka viac ako 70-tisíc migrantov, pri pokuse o prechod desiatky zahynuli.


Európska únia (EÚ) poskytne Španielsku 115 miliónov eur mimoriadnej pomoci na posilnenie ochrany hraníc a návraty migrantov po bezprecedentnom príleve do severoafrickej exklávy Ceuta.

Obrovská vlna


Za dva dni na konci júla tam z Maroka preniklo viac ako 70-tisíc ľudí a desiatky prišli o život, väčšinou pri pokuse preplávať okolo vlnolamu.

„Situácia v Ceute vyvinula tlak na naše vonkajšie hranice,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Henna Virkkunenová.

„Naše posolstvo zostáva jasné: sme odhodlaní bojovať proti nelegálnej migrácii a zabezpečiť rýchly návrat tých, ktorí v Ceute zostávajú neoprávnene.“

Mohutná investícia


Španielsko požiadalo Brusel o pomoc koncom augusta. Financie budú určené na posilnenie hraničného dohľadu a bezpečnostnej infraštruktúry vrátane termokamier, plávajúcich bójových systémov a podmorských dronov. Časť peňazí pôjde aj na zariadenia na preverovanie migrantov a ich návraty.

Tisíce zostávajú


Väčšina ľudí, ktorí sa do Ceuty dostali, sa už vrátila do Maroka, tisíce však zostávajú v často veľmi zlých podmienkach.

Kríza zároveň vyvolala spory medzi členskými štátmi EÚ. Španielsky súd začal vyšetrovať okolnosti masového prechodu a možné zlyhania marockej polície.

Vláda v Madride však tvrdí, že neexistujú „presvedčivé dôkazy“, že by Maroko migračnú vlnu zámerne zorganizovalo.


Zdroj: SITA.sk - Brusel posiela Španielsku 115 miliónov na ochranu hraníc a návrat migrantov z Ceuty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceuta Migranti Španielska vláda
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