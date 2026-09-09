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09. septembra 2026

Zvony všetkých kostolov v Trnave sa rozozneli, aby pripomenuli obete holokaustu


Tagy: Deň obetí holokaustu a rasového násilia Holokaust Židovský kódex

Slovenská republika si 9. septembra v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pripomína 85. výročie prijatia Židovského kódexu. Pietna spomienka na obete holokaustu s názvom Nezabudnutí susedia ...



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nezabudnuti susedia 676x336 9.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika si 9. septembra v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pripomína 85. výročie prijatia Židovského kódexu.


Pietna spomienka na obete holokaustu s názvom Nezabudnutí susedia sa v stredu konala v Trnave. O 10:00 sa na dve minúty rozozneli zvony všetkých trnavských kostolov, aby tak pripomenuli smutné udalosti z minulosti.

Ako informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave, v trnavskej Synagóge - Centre súčasného umenia - sa stretli preživší holokaustu, ich príbuzní a potomkovia, zástupcovia kresťanských cirkví, medzi nimi aj generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Róbert Kiss, ktorý zastupoval arcibiskupa Jána Oroscha.

Prihovoril sa aj Fedor Gál


Program spomienky zahŕňal minútu ticha, modlitbu Kadiš, ktorú sa pomodlil preživší holokaust Ivan Pasternák, čítanie mien obetí holokaustu a mien záchrancov, príhovor ďalšieho preživšieho Fedora Gála. O hudobný sprievod sa postaral James Evans.

Dátum 9. september 1941 je v slovenskej histórii spojený s prijatím tzv. Židovského kódexu - protižidovskej právnej normy vlády vojnovej Slovenskej republiky. V stredu uplynie 85 rokov od prijatia tohto kódexu, ktorý sa radil medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.

Medzi obeťami boli aj Trnavčania


Slovenská republika si 9. septembra v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý sa zaraďuje medzi pamätné dni, pripomína 85. výročie prijatia Židovského kódexu. Poslanci NR SR schválili 31. októbra 2001 zákon, ktorým stanovili 9. september ako spomienku na obete holokaustu a výzvu k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.

Medzi tisíckami obetí holokaustu zo Slovenska boli aj Trnavčania. V koncentračnom tábore Osvienčim prišli o život napríklad dve malé sestry neskôr narodenej Sone Valentovej, ktorá bola známou herečkou. Vierka mala v čase smrti 10 rokov, Ema len štyri.


Zdroj: SITA.sk - Zvony všetkých kostolov v Trnave sa rozozneli, aby pripomenuli obete holokaustu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň obetí holokaustu a rasového násilia Holokaust Židovský kódex
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