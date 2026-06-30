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30. júna 2026
Brusel povolil širšie využívanie chemickej recyklácie pri výrobe plastových fliaš
Nové pravidlá majú podporiť európsky recyklačný priemysel, environmentálne organizácie však upozorňujú na vyššiu energetickú náročnosť.
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Európska únia (EÚ) v utorok prijala nové pravidlá, ktoré umožnia vo väčšej miere započítavať chemicky recyklované plasty do povinného podielu recyklovaného materiálu pri výrobe jednorazových plastových fliaš.
Doteraz bolo možné do stanovených kvót zahrnúť iba plasty recyklované mechanickými metódami, ktoré zahŕňajú umývanie, drvenie a opätovné tavenie materiálu.
Nové pravidlá
Európska komisia (EK) teraz rozšírila pravidlá aj na chemickú recykláciu v snahe podporiť európsky recyklačný sektor, ktorý čelí rastúcej konkurencii z Číny a ďalších ázijských krajín.
„Európsky sektor recyklácie plastov čelí narastajúcemu tlaku. Nové pravidlá pre chemickú recykláciu sú súčasťou odpovede na túto výzvu,“ uviedla eurokomisárka pre životné prostredie Jessika Roswallová.
Podľa pravidiel EÚ musia jednorazové plastové fľaše obsahovať najmenej 25 percent recyklovaného plastu, pričom od roku 2030 sa tento podiel zvýši na 30 percent.
Energetická náročnosť
Chemická recyklácia spočíva v zahrievaní plastov na vysoké teploty, pri ktorom sa materiál rozkladá na menšie molekuly.
Environmentálne organizácie upozorňujú, že tento proces je energeticky náročnejší a môže byť znečisťujúcejší než mechanická recyklácia.
„V takýchto prípadoch môže chemická recyklácia dopĺňať mechanickú recykláciu,“ uviedla Európska komisia s tým, že technológia je vhodná najmä pre odpady obsahujúce zvyšky potravín, prísady alebo zmiešané materiály, ktoré sa recyklujú len ťažko.
Zdroj: SITA.sk - Brusel povolil širšie využívanie chemickej recyklácie pri výrobe plastových fliaš © SITA Všetky práva vyhradené.
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