|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júna 2026
Záchranárov na mestských kúpaliskách pribudne, STaRZ apeluje na zodpovednosť ľudí
STaRZ reaguje na sériu tragických utopení z posledných dní posilnením personálu a záchranárov na mestských kúpaliskách, pričom varuje pred rizikami nechránených vodných plôch.
Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - STaRZ reaguje na sériu tragických utopení z posledných dní posilnením personálu a záchranárov na mestských kúpaliskách, pričom varuje pred rizikami nechránených vodných plôch.
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava reaguje na udalosti uplynulých dní, keď počas horúčav prišlo pri kúpaní o život niekoľko ľudí. Žiadna z tragických udalostí sa nestala v areáli mestského kúpaliska, ale na vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.
„Na našich kúpaliskách evidujeme v týchto dňoch mimoriadny nápor návštevníkov. Preto sme personálne posilnili prevádzku aj záchrannú službu," uviedol hovorca STaRZ Peter Filo.
Ako dodal, zamestnanci organizácie robia všetko čo je v ich silách, aby zabezpečili bezpečný a plynulý chod areálov. „Aj vďaka ich práci sa zatiaľ zaobišli bez vážnejších incidentov," doplnil Filo. Zároveň však upozornil, že veľmi dôležitá je aj zodpovednosť samotných návštevníkov.
„Opätovne preto apelujeme, aby sa správali ohľaduplne a riadili sa odporúčaniami odborníkov aj médií, najmä v súvislosti s extrémnymi horúčavami," zdôraznil.
STaRZ zároveň uviedla na prvú mieru informácie o úmrtí dvoch občanov zo zahraničia na Zlatých pieskoch. „K tragickej udalosti došlo mimo areálu prírodného kúpaliska STaRZ, v časti jazera kde je kúpanie na vlastnú zodpovednosť a bez dozoru plavčíkov," vysvetlil.
Aj preto považujú za dôležité opätovne apelovať na verejnosť, aby k takémuto kúpaniu pristupovala s maximálnou zodpovednosťou, zvážila svoje plavecké schopnosti, zdravotný stav a nepodceňovala riziká spojené s pobytom vo vode.
Zdroj: SITA.sk - Záchranárov na mestských kúpaliskách pribudne, STaRZ apeluje na zodpovednosť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava reaguje na udalosti uplynulých dní, keď počas horúčav prišlo pri kúpaní o život niekoľko ľudí. Žiadna z tragických udalostí sa nestala v areáli mestského kúpaliska, ale na vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.
„Na našich kúpaliskách evidujeme v týchto dňoch mimoriadny nápor návštevníkov. Preto sme personálne posilnili prevádzku aj záchrannú službu," uviedol hovorca STaRZ Peter Filo.
Zodpovednosť návštevníkov
Ako dodal, zamestnanci organizácie robia všetko čo je v ich silách, aby zabezpečili bezpečný a plynulý chod areálov. „Aj vďaka ich práci sa zatiaľ zaobišli bez vážnejších incidentov," doplnil Filo. Zároveň však upozornil, že veľmi dôležitá je aj zodpovednosť samotných návštevníkov.
„Opätovne preto apelujeme, aby sa správali ohľaduplne a riadili sa odporúčaniami odborníkov aj médií, najmä v súvislosti s extrémnymi horúčavami," zdôraznil.
Úmrtie na Zlatých pieskoch
STaRZ zároveň uviedla na prvú mieru informácie o úmrtí dvoch občanov zo zahraničia na Zlatých pieskoch. „K tragickej udalosti došlo mimo areálu prírodného kúpaliska STaRZ, v časti jazera kde je kúpanie na vlastnú zodpovednosť a bez dozoru plavčíkov," vysvetlil.
Aj preto považujú za dôležité opätovne apelovať na verejnosť, aby k takémuto kúpaniu pristupovala s maximálnou zodpovednosťou, zvážila svoje plavecké schopnosti, zdravotný stav a nepodceňovala riziká spojené s pobytom vo vode.
Zdroj: SITA.sk - Záchranárov na mestských kúpaliskách pribudne, STaRZ apeluje na zodpovednosť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj: Rusko už 15-krát menilo termín na dobytie Doneckej oblasti
Zelenskyj: Rusko už 15-krát menilo termín na dobytie Doneckej oblasti
<< predchádzajúci článok
Brusel povolil širšie využívanie chemickej recyklácie pri výrobe plastových fliaš
Brusel povolil širšie využívanie chemickej recyklácie pri výrobe plastových fliaš