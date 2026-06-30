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30. júna 2026

Záchranárov na mestských kúpaliskách pribudne, STaRZ apeluje na zodpovednosť ľudí


Tagy: Extrémne horúčavy Kúpanie mestské kúpalisko

STaRZ reaguje na sériu tragických utopení z posledných dní posilnením personálu a záchranárov na mestských kúpaliskách, pričom varuje pred rizikami nechránených vodných plôch.



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6a30ffc17cfb9234604074 676x507 30.6.2026 (SITA.sk) - STaRZ reaguje na sériu tragických utopení z posledných dní posilnením personálu a záchranárov na mestských kúpaliskách, pričom varuje pred rizikami nechránených vodných plôch.


Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava reaguje na udalosti uplynulých dní, keď počas horúčav prišlo pri kúpaní o život niekoľko ľudí. Žiadna z tragických udalostí sa nestala v areáli mestského kúpaliska, ale na vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.

„Na našich kúpaliskách evidujeme v týchto dňoch mimoriadny nápor návštevníkov. Preto sme personálne posilnili prevádzku aj záchrannú službu," uviedol hovorca STaRZ Peter Filo.


Zodpovednosť návštevníkov


Ako dodal, zamestnanci organizácie robia všetko čo je v ich silách, aby zabezpečili bezpečný a plynulý chod areálov. „Aj vďaka ich práci sa zatiaľ zaobišli bez vážnejších incidentov," doplnil Filo. Zároveň však upozornil, že veľmi dôležitá je aj zodpovednosť samotných návštevníkov.

„Opätovne preto apelujeme, aby sa správali ohľaduplne a riadili sa odporúčaniami odborníkov aj médií, najmä v súvislosti s extrémnymi horúčavami," zdôraznil.


Úmrtie na Zlatých pieskoch


STaRZ zároveň uviedla na prvú mieru informácie o úmrtí dvoch občanov zo zahraničia na Zlatých pieskoch. „K tragickej udalosti došlo mimo areálu prírodného kúpaliska STaRZ, v časti jazera kde je kúpanie na vlastnú zodpovednosť a bez dozoru plavčíkov," vysvetlil.

Aj preto považujú za dôležité opätovne apelovať na verejnosť, aby k takémuto kúpaniu pristupovala s maximálnou zodpovednosťou, zvážila svoje plavecké schopnosti, zdravotný stav a nepodceňovala riziká spojené s pobytom vo vode.


Zdroj: SITA.sk - Záchranárov na mestských kúpaliskách pribudne, STaRZ apeluje na zodpovednosť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Kúpanie mestské kúpalisko
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