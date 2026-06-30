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30. júna 2026
Hlas sľubuje výhody pre pracujúce matky, musí na ne však nájsť desiatky miliónov eur v štátnom rozpočte – VIDEO
Tagy: Benefity Daň z príjmu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister vnútra SR Narodenie dieťaťa Rodiny Štátny rozpočet
Strana pripravuje napríklad aj odpustenie dane z príjmov pre pracujúce matky so štyri a viac deťmi. Vyšší príspevok pri narodení dieťaťa, nulová daň z príjmu pre viacdetné pracujúce matky či ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Strana pripravuje napríklad aj odpustenie dane z príjmov pre pracujúce matky so štyri a viac deťmi.
Vyšší príspevok pri narodení dieťaťa, nulová daň z príjmu pre viacdetné pracujúce matky či rodinná karta, aj to sú výhody, ktoré sľubuje v blízkej dobe priniesť koaličný Hlas-SD. Výdavky na tieto opatrenia predstavujú desiatky miliónov eur.
Či sa ich podarí nájsť v štátnej kase, bude súčasťou blížiacich sa rokovaní o zostavovaní štátneho rozpočtu. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s ministrom práce Erikom Tomášom.
Ešte v tomto roku plánuje Hlas presadiť zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných 830 eur na rovných 1 000 eur. Predpokladané výdavky by mali byť vo výške 6,9 milióna eur.
„Ideme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1 000 eur. Je to preto, že tento príspevok sa nezvyšoval od roku 2014,“ priblížil minister práce Tomáš. Oveľa výraznejšie však môže štátny rozpočet zasiahnuť plánovaná nulová daň z príjmu pre pracujúce matky s viacerými deťmi.
Odpustenie dane z príjmov pripravuje strana pre pracujúce matky so štyri a viac deťmi. Podľa Tomáša ich je na Slovensku približne 19-tisíc. Zvýhodnenie by malo platiť aj pre osamelých otcov, ktorí vychovávajú štyri a viac detí a tých je približne 400.
„Celkový vplyv na štátny rozpočet v roku 2027, pokiaľ toto opatrenie bude schválené, je 45 miliónov eur,“ uviedol Tomáš.
Hlas pripravuje pre rodiny s deťmi aj takzvanú rodinnú kartu, ktorá by všetkým rodinám s deťmi do 18 rokov mala priniesť výhody a zľavy pri nákupoch tovaru a služieb. Aktuálne sa podľa Tomáša skončili trhové konzultácie, ktoré predchádzajú samotnej súťaži na dodávateľa.
Ako dodal, viac detailov aktuálne priblížiť nemôže, vysúťaženého dodávateľa by však chceli mať budúci rok a následne kartu postupne uvádzať do praxe. Opatrenia síce majú odľahčiť peňaženky rodín s deťmi, zaťažia však štátny rozpočet.
Koaličný Hlas hovorí o napĺňaní programového vyhlásenia vlády a podľa Šutaja Eštoka to bude o prioritách a hľadaní kompromisov. Dodal, že prvé rokovania o rozpočte by mali začať už v najbližšom čase a nebudú podľa neho jednoduché.
„Ak by sa ma niekto opýtal, či by som si želal zrušenie transakčnej dane na úrovni 400 miliónov eur, alebo by som si želal zrušenie dane z príjmu pre pracujúce matky už od troch detí, tak by som to radšej doprial ženám matkám, aby mali nulovú daň z príjmu,“ uviedol líder Hlasu.
Minister práce Tomáš zároveň prízvukoval, že upratovaním v sociálnom systéme ministerstvo práce šetrí peniaze v štátnom rozpočte. Pripomenul, že odhaľovaním falošných PN by sa mohlo podariť ušetriť až 300 miliónov eur. Poriadok rezort robí napríklad aj v invalidných dôchodkoch.
„Tam sú tie peniaze, ktoré chceme použiť aj na také dôležité veci, ako napríklad na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Hlas sľubuje výhody pre pracujúce matky, musí na ne však nájsť desiatky miliónov eur v štátnom rozpočte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšší príspevok pri narodení dieťaťa, nulová daň z príjmu pre viacdetné pracujúce matky či rodinná karta, aj to sú výhody, ktoré sľubuje v blízkej dobe priniesť koaličný Hlas-SD. Výdavky na tieto opatrenia predstavujú desiatky miliónov eur.
Či sa ich podarí nájsť v štátnej kase, bude súčasťou blížiacich sa rokovaní o zostavovaní štátneho rozpočtu. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s ministrom práce Erikom Tomášom.
Zvýšenie na rovných tisíc eur
Ešte v tomto roku plánuje Hlas presadiť zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných 830 eur na rovných 1 000 eur. Predpokladané výdavky by mali byť vo výške 6,9 milióna eur.
„Ideme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1 000 eur. Je to preto, že tento príspevok sa nezvyšoval od roku 2014,“ priblížil minister práce Tomáš. Oveľa výraznejšie však môže štátny rozpočet zasiahnuť plánovaná nulová daň z príjmu pre pracujúce matky s viacerými deťmi.
Odpustenie dane z príjmov pripravuje strana pre pracujúce matky so štyri a viac deťmi. Podľa Tomáša ich je na Slovensku približne 19-tisíc. Zvýhodnenie by malo platiť aj pre osamelých otcov, ktorí vychovávajú štyri a viac detí a tých je približne 400.
„Celkový vplyv na štátny rozpočet v roku 2027, pokiaľ toto opatrenie bude schválené, je 45 miliónov eur,“ uviedol Tomáš.
Zaťaženie štátneho rozpočtu
Hlas pripravuje pre rodiny s deťmi aj takzvanú rodinnú kartu, ktorá by všetkým rodinám s deťmi do 18 rokov mala priniesť výhody a zľavy pri nákupoch tovaru a služieb. Aktuálne sa podľa Tomáša skončili trhové konzultácie, ktoré predchádzajú samotnej súťaži na dodávateľa.
Ako dodal, viac detailov aktuálne priblížiť nemôže, vysúťaženého dodávateľa by však chceli mať budúci rok a následne kartu postupne uvádzať do praxe. Opatrenia síce majú odľahčiť peňaženky rodín s deťmi, zaťažia však štátny rozpočet.
Koaličný Hlas hovorí o napĺňaní programového vyhlásenia vlády a podľa Šutaja Eštoka to bude o prioritách a hľadaní kompromisov. Dodal, že prvé rokovania o rozpočte by mali začať už v najbližšom čase a nebudú podľa neho jednoduché.
Odhaľovanie falošných PN
„Ak by sa ma niekto opýtal, či by som si želal zrušenie transakčnej dane na úrovni 400 miliónov eur, alebo by som si želal zrušenie dane z príjmu pre pracujúce matky už od troch detí, tak by som to radšej doprial ženám matkám, aby mali nulovú daň z príjmu,“ uviedol líder Hlasu.
Minister práce Tomáš zároveň prízvukoval, že upratovaním v sociálnom systéme ministerstvo práce šetrí peniaze v štátnom rozpočte. Pripomenul, že odhaľovaním falošných PN by sa mohlo podariť ušetriť až 300 miliónov eur. Poriadok rezort robí napríklad aj v invalidných dôchodkoch.
„Tam sú tie peniaze, ktoré chceme použiť aj na také dôležité veci, ako napríklad na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Hlas sľubuje výhody pre pracujúce matky, musí na ne však nájsť desiatky miliónov eur v štátnom rozpočte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Benefity Daň z príjmu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister vnútra SR Narodenie dieťaťa Rodiny Štátny rozpočet
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