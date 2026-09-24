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24. septembra 2026

Brusel pozastavil clá na dovoz z Arménska na dva roky, chce si poistiť jeho odklon od Moskvy


Tagy: arménsko-azerbajdžanské vzťahy Dovoz dovozné clá európske clá rusko-arménske vzťahy

Rozhodnutie sa týka asi 80 percent tovaru dovážaného do Únie. Európska únia (EÚ) vo štvrtok pozastavila clá na väčšinu dovozu z ...



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gettyimages 1089919944 676x378 24.9.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie sa týka asi 80 percent tovaru dovážaného do Únie.


Európska únia (EÚ) vo štvrtok pozastavila clá na väčšinu dovozu z Arménska s cieľom pomôcť krajine vyrovnať sa s obchodnými obmedzeniami zo strany Ruska. Opatrenie prichádza v čase, keď sa Jerevan čoraz viac približuje k Bruselu a zároveň sa vzďaľuje od Moskvy.

Dvojročná pauza


Členské štáty schválili pozastavenie dovozných ciel na obdobie dvoch rokov na približne 80 percent arménskych výrobkov smerujúcich na trh 27-členného bloku. Rozhodnutie nadväzuje na návrh Európskej komisie (EK) z júla.

Zvyšujeme našu podporu Arménsku a jeho obyvateľom, ktorí si napriek vonkajším tlakom jednoznačne zvolili proeurópsku cestu,“ uviedla írska ministerka zahraničných vecí Helen McEnteeová. Írsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Podľa McEnteeovej dnešné rozhodnutie pomôže arménskej ekonomike zasiahnutej obchodnými obmedzeniami a zároveň ukazuje, že partneri Únie sa môžu na ňu spoľahnúť. Moskva začiatkom roka zaviedla zákazy a obmedzenia na dovoz viacerých arménskych produktov vrátane ovocia, zeleniny, kvetov a nápojov.

Stále ďalej od Moskvy


Arménsko je formálne spojencom Ruska, v posledných rokoch však posilňuje vzťahy s Úniou. Dôvodom je aj nespokojnosť Jerevanu s tým, čo považuje za zlyhanie Moskvy pri ochrane arménskych záujmov počas konfliktov so susedným Azerbajdžanom.

Arménsky premiér Nikol Pašinjan minulý mesiac vyhlásil, že jeho krajina sa čoskoro začne pripravovať na podanie žiadosti o členstvo v EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Brusel pozastavil clá na dovoz z Arménska na dva roky, chce si poistiť jeho odklon od Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: arménsko-azerbajdžanské vzťahy Dovoz dovozné clá európske clá rusko-arménske vzťahy
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