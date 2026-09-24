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24. septembra 2026
Brusel pozastavil clá na dovoz z Arménska na dva roky, chce si poistiť jeho odklon od Moskvy
Rozhodnutie sa týka asi 80 percent tovaru dovážaného do Únie. Európska únia (EÚ) vo štvrtok pozastavila clá na väčšinu dovozu z ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie sa týka asi 80 percent tovaru dovážaného do Únie.
Európska únia (EÚ) vo štvrtok pozastavila clá na väčšinu dovozu z Arménska s cieľom pomôcť krajine vyrovnať sa s obchodnými obmedzeniami zo strany Ruska. Opatrenie prichádza v čase, keď sa Jerevan čoraz viac približuje k Bruselu a zároveň sa vzďaľuje od Moskvy.
Členské štáty schválili pozastavenie dovozných ciel na obdobie dvoch rokov na približne 80 percent arménskych výrobkov smerujúcich na trh 27-členného bloku. Rozhodnutie nadväzuje na návrh Európskej komisie (EK) z júla.
„Zvyšujeme našu podporu Arménsku a jeho obyvateľom, ktorí si napriek vonkajším tlakom jednoznačne zvolili proeurópsku cestu,“ uviedla írska ministerka zahraničných vecí Helen McEnteeová. Írsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Podľa McEnteeovej dnešné rozhodnutie pomôže arménskej ekonomike zasiahnutej obchodnými obmedzeniami a zároveň ukazuje, že partneri Únie sa môžu na ňu spoľahnúť. Moskva začiatkom roka zaviedla zákazy a obmedzenia na dovoz viacerých arménskych produktov vrátane ovocia, zeleniny, kvetov a nápojov.
Arménsko je formálne spojencom Ruska, v posledných rokoch však posilňuje vzťahy s Úniou. Dôvodom je aj nespokojnosť Jerevanu s tým, čo považuje za zlyhanie Moskvy pri ochrane arménskych záujmov počas konfliktov so susedným Azerbajdžanom.
Arménsky premiér Nikol Pašinjan minulý mesiac vyhlásil, že jeho krajina sa čoskoro začne pripravovať na podanie žiadosti o členstvo v EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Brusel pozastavil clá na dovoz z Arménska na dva roky, chce si poistiť jeho odklon od Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) vo štvrtok pozastavila clá na väčšinu dovozu z Arménska s cieľom pomôcť krajine vyrovnať sa s obchodnými obmedzeniami zo strany Ruska. Opatrenie prichádza v čase, keď sa Jerevan čoraz viac približuje k Bruselu a zároveň sa vzďaľuje od Moskvy.
Dvojročná pauza
Členské štáty schválili pozastavenie dovozných ciel na obdobie dvoch rokov na približne 80 percent arménskych výrobkov smerujúcich na trh 27-členného bloku. Rozhodnutie nadväzuje na návrh Európskej komisie (EK) z júla.
„Zvyšujeme našu podporu Arménsku a jeho obyvateľom, ktorí si napriek vonkajším tlakom jednoznačne zvolili proeurópsku cestu,“ uviedla írska ministerka zahraničných vecí Helen McEnteeová. Írsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Podľa McEnteeovej dnešné rozhodnutie pomôže arménskej ekonomike zasiahnutej obchodnými obmedzeniami a zároveň ukazuje, že partneri Únie sa môžu na ňu spoľahnúť. Moskva začiatkom roka zaviedla zákazy a obmedzenia na dovoz viacerých arménskych produktov vrátane ovocia, zeleniny, kvetov a nápojov.
Stále ďalej od Moskvy
Arménsko je formálne spojencom Ruska, v posledných rokoch však posilňuje vzťahy s Úniou. Dôvodom je aj nespokojnosť Jerevanu s tým, čo považuje za zlyhanie Moskvy pri ochrane arménskych záujmov počas konfliktov so susedným Azerbajdžanom.
Arménsky premiér Nikol Pašinjan minulý mesiac vyhlásil, že jeho krajina sa čoskoro začne pripravovať na podanie žiadosti o členstvo v EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Brusel pozastavil clá na dovoz z Arménska na dva roky, chce si poistiť jeho odklon od Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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